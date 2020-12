Ngày 22/12, Phái đoàn Israel do Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat dẫn đầu và con rể kiêm Cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump , Jared Kushner đã đáp chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa Israel tới Maroc sau khi hai nước đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ do Mỹ làm trung gian.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Phái đoàn Israel đến Maroc sau khi bình thường hóa quan hệ Ngày 22/12, Phái đoàn Israel do Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat dẫn đầu và con rể kiêm Cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump , Jared Kushner đã đáp chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa Israel tới Maroc sau khi hai nước đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ do Mỹ làm trung gian. Hình ảnh chuyến bay từ Israel đến Maroc. (Ảnh: The Times of Israel) Chuyến bay của hãng hàng không Israel El Al chở các quan chức Israel và Mỹ đã cất cánh từ Tel Aviv hướng đến thủ đô Rabat của Maroc, nơi các quan chức của Maroc và Israel dự kiến ký kết nhiều thỏa thuận. Theo kế hoạch, trong chuyến thăm Maroc 2 ngày (22-23/12), ông Shabbat và ông Kushner sẽ yết kiến Quốc vương Mohammed của Maroc. Thỏa thuận Israel-Maroc là thỏa thuận bình thường hóa quan hệ thứ 4 sau các thỏa thuận tương tự giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Sudan do Mỹ làm trung gian. Một số quan chức Mỹ bày tỏ hy vọng sẽ diễn ra lễ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Maroc tại Nhà Trắng trước khi Tổng thống Trump rời nhiệm sở vào ngày 20/1/2021. Hiện nay, Cố vấn Kushner và nhóm công tác của ông vẫn đang đàm phán với các quốc gia khác thuộc thế giới Arab và Hồi giáo với hy vọng sẽ đạt được ít nhất một thỏa thuận nữa trước khi Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm. Việc một số nước Arab bình thường hóa quan hệ với Israel trái với tinh thần của Sáng kiến Hòa bình Arab ký năm 2002, trong đó quy định các nước Arab chỉ bình thường hóa quan hệ với Israel sau khi nước này chấm dứt chiếm đóng các vùng đất của Arab và Palestine, cũng như phải đảm bảo hòa bình cho Palestine. Chính quyền Palestine và lực lượng Hồi giáo Hamas ở Bờ Tây lo ngại xu hướng bình thường hóa quan hệ với Israel hiện nay sẽ làm đảo lộn tiến trình hòa bình Trung Đông và tước đi quyền được sống trong hòa bình của người dân Palestine./. (TTXVN/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)