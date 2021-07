Peru gia hạn tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó đại dịch COVID-19

Ngày 12/7, Chính phủ Peru quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia để ứng phó với đại dịch COVID-19 cho đến hết tháng Tám tới.

Bác sỹ kiểm tra sức khỏe tại nhà cho một bệnh nhân COVID-19 ở ngoại ô Lima (Peru), hồi đầu năm nay. (Nguồn: nytimes.com)

Trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia, việc thực hiện các quyền hiến định liên quan đến tự do, an ninh cá nhân, quyền bất khả xâm phạm về nhà ở, quyền tự do hội họp và quá cảnh trong lãnh thổ, đều sẽ bị hạn chế.

Theo Bộ Y tế Peru, tính đến nay khoảng 3,5 triệu người Peru trên tổng dân số 33 triệu đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Tuy nhiên, Peru vẫn tiếp tục là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 596 người tử vong.

Tính đến nay, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận hơn 2,07 triệu trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có khoảng 194.000 ca tử vong.

Theo AP