Ông Tedros Ghebreyesus là ứng cử viên duy nhất được đề cử lãnh đạo WHO

Ngày 29/10, các nhà ngoại giao phương Tây cho biết ông Tedros Adhanom Ghebreyesus có thể sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhiệm kỳ thứ hai sau khi trở thành ứng cử viên duy nhất được 28 quốc gia đề cử.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus . (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nhà ngoại giao cho biết vào cuối tháng Chín vừa qua, họ đã nhận được bức thư của WHO gửi tới 194 quốc gia thành viên của tổ chức này, trong đó thông báo danh sách ứng cử viên chức Tổng Giám đốc WHO nhiệm kỳ tiếp theo. Trong số 28 quốc gia đề cử ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tiếp tục lãnh đạo WHO có các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và 3 nước châu Phi.

Nhiệm kỳ mới của Tổng Giám đốc WHO sẽ bắt đầu từ tháng 8/2022.

Năm 2017, ông Tedros đã làm nên lịch sử khi trở thành người châu Phi đầu tiên lãnh đạo WHO. Vị cựu Ngoại trưởng và Bộ trưởng Y tế của Ethiopia này đã trở thành một trong những gương mặt quen thuộc với thế giới trong hai năm qua khi nỗ lực dẫn dắt WHO cùng các nước đối phó với đại dịch COVID-19.

Việc các nước châu Âu đề cử ông Tedros được đánh giá là khá ngạc nhiên, vì phần lớn giới phân tích cho rằng quan chức WHO này sẽ nhận được ủng hộ của các quốc gia châu Phi.

Theo THX