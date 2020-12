Ông Joe Biden tuyên bố cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 sắp kết thúc

Ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ - người được truyền thông tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 - ngày 24/11 cho rằng cuộc bầu cử đang đi đến hồi kết khi các bang chứng nhận kết quả bỏ phiếu và Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Liên bang (GSA) đã chính thức khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực .

Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden trong cuộc vận động tranh cử. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong lúc công bố đội ngũ nhân sự phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, ông Biden nêu rõ: “Tôi hài lòng khi nhận được sự xác nhận từ GSA về việc thực hiện tiến trình chuyển giao quyền lực hòa bình và suôn sẻ để các đội ngũ của chúng tôi có thể sẵn sàng giải quyết những thách thức trước mắt gồm: kiểm soát đại dịch COVID-19, xây dựng lại tốt hơn, cũng như bảo vệ an ninh và an toàn cho nhân dân Mỹ.”

Trong khi đó, một nguồn tin từ giới chức Mỹ ngày 24/11 tiết lộ Nhà Trắng đã chính thức chấp thuận cho ông Joe Biden - người được truyền thông tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 - được nhận bản tin tình báo hàng ngày gửi tổng thống.

Quyết định này có nghĩa là ông Biden sẽ có quyền tiếp cận với những thông tin tình báo mới nhất về các mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia trên toàn cầu.

Theo nguồn tin, thời điểm để ông Biden nhận được bản tin đầu tiên đang được thúc đẩy.

Bản tin trên, còn được gọi là PDB, là bản tóm tắt hàng ngày về các mối đe dọa và hoạt động phát triển tình báo do cộng đồng an ninh quốc gia Mỹ tổng hợp. Tài liệu tuyệt mật này được gửi tới Tổng thống và các cố vấn an ninh, cũng như những quan chức hàng đầu của Nhà Trắng.

PDB là một trong những cơ sở để Tổng thống Mỹ có thể đưa ra các quyết định kịp thời liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia./.

(Vietnam+)