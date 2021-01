Ông Joe Biden lựa chọn nhân sự cho Hội đồng An ninh quốc gia

Ngày 13/1, nhóm chuyển tiếp của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden đã công bố ba sự lựa chọn quan trọng đối với đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực an ninh quốc gia, bao gồm cả việc chỉ định bà Anne Neuberger, một quan chức hàng đầu của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), giữ vai trò lãnh đạo bộ phận an ninh mạng mới tại Hội đồng An ninh quốc gia .

Bà Anne Neuberger sẽ lãnh đạo bộ phận an ninh mạng mới tại Hội đồng An ninh quốc gia. (Nguồn: compsmag.com)

Bà Neuberger, hiện đang giữ chức Giám đốc An ninh mạng tại NSA, sẽ đảm nhận vị trí Phó Cố vấn An ninh quốc gia về công nghệ mạng mới, một vị trí mới được thành lập, trong bối cảnh Mỹ đang tiếp tục phải đối mặt với các cuộc tấn công vào hệ thống an ninh mạng.

Nhóm chuyển tiếp của ông Biden cũng thông báo về việc lựa chọn bà Elizabeth Sherwood-Randall, cựu Thứ trưởng Bộ Năng lượng dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, làm Phó Cố vấn An ninh quốc gia kiêm Cố vấn An ninh nội địa.

Trong khi đó, ông Russ Travers, từng là quyền Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia (NCTC), được bổ nhiệm giữ chức Phó Cố vấn An ninh nội địa.

Phó Tổng thống Mỹ đắc cử Kamala Harris đánh giá cao quyết định chọn lựa nhân sự trên, cho rằng những nhân vật này sẽ sẵn sàng hành động vào ngày đầu tiên chính quyền Tổng thống Biden nhậm chức để giải quyết những thách thức xuyên quốc gia mà người dân Mỹ phải đối mặt - từ các mối đe dọa ở biên giới, bạo lực cực đoan trong nước tới an ninh mạng và phòng ngừa thiên tai.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, NSA đã gửi lời chúc mừng tới bà Neuberger, khẳng định sự lựa chọn này “minh chứng cho chuyên môn về lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ bà được đào tạo trong môi trường của NSA"./.

(TTXVN/Vietnam+)