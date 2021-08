Nổ mỏ than tại Colombia khiến ít nhất 8 người tử vong

Ngày 24/8, nhà chức trách Colombia thông báo ít nhất 8 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở mỏ than tại thị trấn Topaga, thuộc tỉnh miền Trung Boyaca của Colombia. Ngoài ra, vẫn còn 10 công nhân khác vẫn đang bị kẹt trong hầm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: amsj.com.au)

Cơ quan Khai thác mỏ quốc gia (ANM) cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn tại mỏ than Carbonera được cho là do nổ khí methan và bụi than.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đơn vị Quản lý rủi ro thiên tai Colombia đã lập tức tới hiện trường và đã đưa được thi thể của 4 thợ mỏ tử vong đầu tiên ra khỏi hầm, hiện các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm để đưa 4 thi thể khác ra khỏi khu mỏ bị sập.

Trong khi đó, các chuyên gia cứu hộ đã sử dụng camera để xác định vị trí của 10 công nhân vẫn sống sót và đang bị mắc kẹt trong mỏ.

Lực lượng cứu hộ cho biết đã tiến hành lắp đặt hệ thống thông gió để cải thiện điều kiện không khí và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn với sự hỗ trợ của thiết bị hô hấp và thiết bị cung cấp oxy.

Colombia có nhiều mỏ ngầm khai thác vàng và than, nhiều trong số đó là bất hợp pháp và thường xảy ra tai nạn do không áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn.

Vào tháng 3 năm ngoái, 11 thợ mỏ cũng đã tử vong trong một vụ sập hầm khai thác vàng bất hợp pháp ở bang Caldas./.

(TTXVN/Vietnam+)