Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 25/6 cho biết tổng tài sản do các hộ gia đình nước này nắm giữ trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021 đã tăng 7,1% so với năm tài chính trước đó lên mức kỷ lục 1,946 triệu tỷ yen (17.000 tỷ USD) do người tiêu dùng giảm chi tiêu trong bối cảnh đại dịch và giá cổ phiếu phục hồi.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Nhật Bản: Tổng giá trị tài sản hộ gia đình tăng lên mức kỷ lục Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 25/6 cho biết tổng tài sản do các hộ gia đình nước này nắm giữ trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021 đã tăng 7,1% so với năm tài chính trước đó lên mức kỷ lục 1,946 triệu tỷ yen (17.000 tỷ USD) do người tiêu dùng giảm chi tiêu trong bối cảnh đại dịch và giá cổ phiếu phục hồi. Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN) Báo cáo của BoJ cho hay lượng tiền mặt và tiền gửi tăng 5,5% lên 1,056 triệu tỷ yen, tương đương 54,3% tổng tài sản của các hộ gia đình Nhật Bản và là mức cao kỷ lục cho giai đoạn cuối năm tài chính. Lý giải cho mức tăng trên, BoJ cho hay tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 vẫn kéo dài khiến người dân tiếp tục hạn chế ra ngoài và cắt giảm chi tiêu. Ngoài ra,việc Chính phủ Nhật Bản phân phối 100.000 yen cho tất cả người dân trong nước vào năm ngoái để hỗ trợ các hộ gia đình trong giai đoạn đại dịch cũng giúp lượng tiền mặt và tiền gửi của họ tăng lên. Giới chuyên kinh tế nhận định rằng người dân sẽ tăng chi tiêu một khi đại dịch lắng xuống, hỗ trợ đà phục hồi mong mạnh của nền kinh tế phục hồi khi việc triển khai vaccine tại Nhật Bản vẫn tương đối chậm. Trong cùng giai đoạn, tài sản chứng khoán của các hộ gia đình cũng tăng 32,1% lên 195.000 tỷ yen sau khi thị trường phục hồi từ đợt giảm mạnh một năm trước vào thời điểm đại dịch bùng phát. Báo cáo của BoJ cũng đề cập rằng giá trị các khoản vay được các tổ chức tài chính dành cho cho các công ty phi tài chính đã tăng 7,4% lên 354.000 tỷ yen vào cùng giai đoạn. Đây là mức cao kỷ lục cho bất kỳ giai đoạn cuối năm tài chính nào. Tiền mặt và tiền gửi do các công ty phi tài chính nắm giữ cũng mở rộng 15,7% lên mức kỷ lục khác là 320.000 tỷ yen, tương đương 1/4 tổng tài sản của nhóm này. Con số trên phản ánh lập trường thận trọng của họ trong việc chi tiêu. Tổng tài sản của các công ty phi tài chính cũng tăng 14,2% lên 1,247 triệu tỷ yen – một con số kỷ lục mới. Theo Kyodo

Theo Kyodo