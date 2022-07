Nhật Bản thâm hụt thương mại kỷ lục trong nửa đầu năm 2022

Báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 21/7 cho thấy nước này ghi nhận mức thâm hụt thương mại tính theo nửa năm ở mức cao nhất, lên tới 7.900 tỷ yen (khoảng 57 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm nay do giá năng lượng tăng cao và đồng yen suy yếu.

Một trạm xăng tại Kanagawa, Nhật Bản. (Ảnh: Bloomberg/TTXVN)

Khoản thâm hụt thương mại khổng lồ này là do kim ngạch nhập khẩu tăng 37,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 53.900 tỷ yen do giá dầu thô và than đá tăng do cuộc xung đột ở Ukraine .

Kim ngạch xuất khẩu cũng tăng 15,2% lên 45.900 tỷ yen - mức cao kỷ lục tính theo thời gian nửa năm kể từ năm 1979.

Đây là lần thứ hai liên tiếp, Nhật Bản ghi nhận thâm hụt thương mại trong nửa năm sau lần thâm hụt 6 tháng cuối năm 2021.

Chỉ riêng trong tháng Sáu, Nhật Bản ghi nhận mức thâm hụt thương mại 1.400 tỷ yen, tháng thâm hụt thứ 11 liên tiếp.

Kim ngạch nhập khẩu tăng 46,1% so với tháng 6/2021 lên 10.000 tỷ yen, còn xuất khẩu tăng 19,4% lên 8.600 tỷ yen. Cả kim ngạch nhập và xuất khẩu đều là mức cao nhất trong báo cáo theo tháng.

Theo Kyodo