Nhật Bản, Iran lo ngại làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19

Trong bối cảnh chỉ còn 109 ngày nữa là diễn ra Olympic Tokyo, giới chức y tế Nhật Bản đang lo ngại các biến thể của virus SARS-CoV-2 sẽ dẫn đến làn sóng lây nhiễm thứ tư của đại dịch COVID-19. Hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là dễ lây lan hơn vẫn chưa xuất hiện rộng rãi tại Nhật Bản.

Người dân tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Địa phương chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất tại Nhật Bản là Osaka, với số ca nhiễm lên mức cao kỷ lục mới vào tuần trước, buộc chính quyền địa phương phải áp đặt các biện pháp phong tỏa mục tiêu trong vòng một tháng, kể từ ngày 5/4.

Theo ông Koji Wada, cố vấn Chính phủ Nhật Bản về đại dịch COVID-19, biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh đã xuất hiện tại Osaka, khiến các giường bệnh tại đây nhanh chóng lấp đầy, với nhiều các ca bệnh nặng hơn so với chủng gốc.

Ông nhận định làn sóng lây nhiễm thứ tư dịch COVID-19 có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Do đó, nhà chức trách cần bắt đầu thảo luận cách thức sử dụng các biện pháp có mục tiêu cho khu vực Tokyo.

Tuần trước, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo 678 ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh, Nam Phi và Brazil, trong đó số ca lây nhiễm lớn nhất là tại Osaka và gần tỉnh Hyogo.

Cũng trong ngày 5/4, Vụ trưởng Vụ Báo chí và quan hệ công chúng của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Tomoyuki Yoshida, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Yoshida đã làm xét nghiệm hôm 2/4 sau khi sốt và mất vị giác. Hiện ông trong tình trạng ổn định và không có tiếp xúc gần với các nhân viên của bộ.

Trong khi đó, nhà chức trách Iran cũng quan ngại các thành phố của nước này có thể phải hứng chịu làn sóng mới dịch COVID-19.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế và Giáo dục y tế Iran Saeed Namaki cho biết trước kỳ nghỉ lễ Năm mới cổ truyền của Iran, bắt đầu vào ngày 21/3 vừa qua, bộ đã cảnh báo về sự nguy hiểm của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, người dân đã không lắng nghe khuyến cáo của nhà chức trách về hạn chế đi lại trong dịp nghỉ lễ nên hiện tình hình dịch bệnh trong nước rất nghiêm trọng.

Hiện quốc gia Trung Đông này ghi nhận hơn 1,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 63.000 người không qua khỏi.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tehran, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Iran thông báo lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của chương trình COVAX đã được chuyển tới thủ đô Tehran.

Người phát ngôn của FDA Iran Kianoush Jahanpour nêu rõ lô hàng trên gồm hơn 700.000 liều vaccine của AstraZeneca đã được chuyển tới nước này vào tối 4/4.

Tổng số vaccine mà Iran sẽ nhận được trong khuôn khổ chương trình COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng là 16,8 triệu liều. Cho đến nay, Iran đã nhận được 520.000 liều vaccine Sputnik V do Nga sản xuất. Nước này cũng đang lên kế hoạch sản xuất vaccine trong nước vào những tháng tới.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết chính quyền đã cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu vaccine ngừa COVID-19 , thông qua việc sử dụng số ngoại tệ được hỗ trợ và dưới sự giám sát của Bộ Y tế và Giáo dục y khoa Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)