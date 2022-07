Nhật Bản hỗ trợ FAO giải quyết vấn đề bảo quản ngũ cốc ở Ukraine

Một cánh đồng lúa mỳ ở làng Mala Dyvitsya, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/7, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cho biết tổ chức này đã nhận được 17 triệu USD từ Nhật Bản để giúp giải quyết vấn đề cất giữ và bảo quản ngũ cốc ở Ukraine, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc trong bối cảnh giá lương thực toàn cầu vẫn gần ở mức cao kỷ lục do ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine .

Theo FAO, số tiền trên sẽ giúp Ukraine, quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ 4 thế giới, bảo quản ngũ cốc của mùa vụ thu hoạch vào tháng 7-8 tới.

Giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp và khả năng phục hồi của FAO, Rein Paulsen, cho rằng nông dân Ukraine đang nuôi sống chính họ và hàng triệu người trên khắp thế giới.

Do đó, việc bảo đảm khả năng sản xuất, lưu trữ nông sản an toàn và tiếp cận các thị trường thay thế của người nông dân Ukraine là vấn đề quan trọng trong việc tăng cường an ninh lương thực, đồng thời bảo đảm các nước phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu có thể cung cấp đủ ngũ cốc với chi phí hợp lý.

FAO cho biết Ukraine hiện vẫn còn 18 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu của mùa vụ năm ngoái tồn đọng trong các kho chứa, trong khi quốc gia này dự kiến sẽ thu được 60 triệu tấn nữa vào mùa vụ năm nay.

Các cảng của Ukraine ở Biển Đen đã ngừng hoạt động kể từ khi xảy ra cuộc xung đột với Nga hồi cuối tháng Hai năm nay, làm đình trệ hoạt động xuất khẩu đường biển khiến ngũ cốc tồn đọng tại các kho chứa của nước này.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá lương thực tăng vọt trong thời gian gần đây, gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và các cuộc biểu tình ở những quốc gia đang phát triển.

Hiện Ukraine đang nỗ lực xuất khẩu nông sản qua đường bộ, đường sông và đường sắt, nhưng những trở ngại về hậu cần đang hạn chế khối lượng xuất khẩu ở mức tối đa 2 triệu tấn/tháng.

Tổng thống Ukraine V. Zelensky cho biết ông đang làm việc với Liên hợp quốc để tìm cách thiết lập một hành lang an toàn, cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen./.

(TTXVN/Vietnam+)