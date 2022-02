Nhật Bản: BoJ bắt đầu mua lại trái phiếu để kiềm chế đà tăng lãi suất

Ngày 14/2, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã bắt đầu triển khai chương trình mua lại trái phiếu chính phủ nhằm đối phó với tình trạng bán tháo trên thị trường trái phiếu và kiềm chế đà tăng của lãi suất.

Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Theo chương trình này, BoJ sẽ mua lại một khối lượng không hạn chế trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm với lãi suất 0,25%.

Chương trình này được thực hiện sau khi lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm tăng lên 0,23% vào cuối tuần trước, cao nhất kể từ năm 2016 và gần với mức giới hạn ngầm 0,25% mà BoJ đã đặt ra xung quanh mục tiêu 0%.

Bình luận về động thái này của BoJ, ông Masahiro Ichikawa, Chiến lược gia thị trường tại công ty Sumitomo Mitsui DS Asset Management, cho rằng BoJ đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các thị trường về quyết tâm kiềm chế lợi suất trái phiếu tăng vượt ngưỡng 0,25%.

Mặc dù vậy, không ít chuyên gia đã bày tỏ nghi ngờ về tính hiệu quả của kế hoạch mua vào trái phiếu chính phủ của BoJ.

Bà Naomi Muguruma nói không chắc liệu lợi suất JGB có giảm trở lại hay không vì sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu là do thị trường ngày càng lo ngại về rủi ro lạm phát trên toàn cầu và sự gia tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan khác, trong phiên giao dịch sáng 14/2, thị trường chứng khoán Tokyo đã lao dốc trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về khả năng Nga sẽ tấn công Ukraine.

Trong 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei-225 đã giảm tới 535,25 điểm, tương đương 1,93%, so với thời điểm kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước xuống còn 27.160,83 điểm, trong khi chỉ số Topix cũng giảm 34,68 điểm, tương đương 1,77%, xuống còn 1.927,93 điểm.

Trong khi đó, đồng yen cũng mất giá nhẹ so với đồng bạc xanh của Mỹ và đồng euro.

Vào lúc 9 giờ sáng nay, đồng nội tệ của Nhật Bản được giao dịch ở mức 115,58-115,59 yen/USD, tăng nhẹ so với mức giá giao dịch 115,47-115,57 yen/USD ở New York vào thời điểm 17 giờ hôm 11/2, và 131,32-40 yen/euro, tăng nhẹ so với mức 130,97-131,07 yen/euro ở thị trường New York vào cuối tuần trước.

Theo Kyodo