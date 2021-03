Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi thắt chặt quan hệ kinh tế với Nhật Bản

Ngày 16/3, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã lên tiếng kêu gọi thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kinh tế với Nhật Bản. Lời kêu gọi này được ông Blinken đưa ra trong khuôn khổ chuyến công du tới Nhật Bản cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trước một nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản là một trong những mối quan hệ vững mạnh nhất trên thế giới.

Theo ông Blinken, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã bộc lộ đặc tính dễ bị tổn thương trong các chuỗi cung ứng toàn cầu đối với những sản phẩm trọng yếu như trang thiết bị y tế hay chất bán dẫn. Do đó, các nước cần hợp tác cùng nhau nhằm xây dựng các chuỗi cung ứng vững chắc và có sức chống chịu tốt cho tương lai.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Austin sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide - nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên lên kế hoạch đến thăm tới Nhà Trắng và gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 4 tới.

Hai quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao của Mỹ cũng sẽ tham dự Đối thoại Chiến lược và An ninh với những người đồng cấp nước chủ nhà theo cơ chế Đối thoại 2+2.

Theo giới phân tích, trong các cuộc gặp với các quan chức Mỹ, Tokyo sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ đối với việc tổ chức Thế vận hội Olympic sắp tới cũng như thảo luận về các chủ đề khác đã được đề cập tới tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ, ví dụ như cam kết tăng cường nguồn cung cấp vaccine ngừa COVID-19 ở châu Á và biến đổi khí hậu.

Sau Nhật Bản, hai quan chức Mỹ sẽ tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 17/3, nơi họ sẽ cùng Ngoại trưởng Chung Eui-yong, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook cùng các quan chức cấp cao khác thảo luận về hàng loạt vấn đề song phương và toàn cầu.

Trước chuyến công du, Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Bộ trưởng Austin khẳng định Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đồng minh quan trọng của Mỹ và sự hợp tác bao gồm một loạt các vấn đề quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ, cũng như đối với thế giới.

Theo đó, các nhà ngoại giao và lãnh đạo quốc phòng sẽ cùng nhau lập chiến lược về cách thức ứng phó với những mối đe dọa chung, thúc đẩy hợp tác trong toàn bộ các vấn đề an ninh toàn cầu mới, bao gồm biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh y tế.

Theo Kyodo