Ngành du lịch lữ hành châu Âu dần phục hồi sau đại dịch COVID-19

Công ty du lịch lữ hành TUI Group của Đức ngày 12/8 cho biết hoạt động kinh doanh đang phục hồi từ sau đại dịch COVID-19 , nhờ nhu cầu đặt phòng tăng cao từ Đức và châu Âu cùng với việc nới lỏng các hạn chế đi lại gần đây tại Anh.

Người dân và du khách bắt buộc phải đeo khẩu trang tại khu nghỉ dưỡng Saint-Tropez. (Nguồn: AFP)

TUI Group với trụ sở chính tại Hannover (Đức) cho hay lượng đơn đặt du lịch mùa Hè tăng thêm 1,5 triệu (đơn) kể từ tháng Năm và tin tưởng vào nhu cầu trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ quan trọng này trong năm, qua đó giúp giảm bớt áp lực tài chính do cuộc khủng hoảng COVID-19.

TUI Group đã vay hơn 4 tỷ euro (4,7 tỷ USD) và nhiều lần được Chính phủ Đức cứu trợ do đại dịch buộc công ty phải ngừng hoạt động trong các kỳ nghỉ năm ngoái.

Trong mùa Hè này, TUI Group nhận được 4,2 triệu lượt đặt phòng trước và nhận thấy nhu cầu cũng như xu hướng đặt chỗ tăng mạnh trong những tuần gần đây, giữa bối cảnh du lịch từ Anh, một trong những thị trường lớn nhất của công ty lữ hành Đức, được phép khởi động lại trên quy mô lớn.

Tuy nhiên, TUI Group đã cắt giảm công suất phục vụ mùa Hè này xuống còn 60% so với chương trình năm 2019, giảm so với kế hoạch đạt 75% công suất được đưa ra trong tháng Năm, với nguyên nhân một phần được cho là do việc hạn chế đi lại ở Anh kéo dài hơn dự kiến.

Giám đốc điều hành TUI Group Fritz Joussen cho biết rằng công ty sẽ cân nhắc huy động vốn để trả nợ. Trong tháng Bảy, các ngân hàng đã đồng ý gia hạn hạn mức tín dụng cho TUI Group thêm hai năm đến năm 2024, nhằm cho phép công ty có thêm thời gian để phục hồi .

Lượng đặt chỗ từ Đức và phần còn lại của châu Âu giúp TUI Group lần đầu tiên kể từ khi bùng phát đại dịch ghi nhận dòng tiền dương trong giai đoạn tháng 4-6/2021. Theo đó, TUI Group ghi nhận dòng tiền 320 triệu euro./.

