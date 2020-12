Nga chuẩn bị công bố giá của vắcxin ngừa COVID-19 Sputnik V

Người phát ngôn Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) ngày 22/11 cho biết giá vắcxin ngừa COVID-19 Sputnik V của nước này sẽ được công bố trong tuần tới.

Vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 được giới thiệu tại Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trước báo giới, đại diện của Quỹ nói: “Giá của Sputnik V sẽ được công bố trong tuần tới." Trước đó cùng ngày, một đoạn tweet về Sputnik V tiết lộ giá của loại vắcxin ngừa COVID-19 do Nga điều chế sẽ thấp hơn đáng kể so với các loại vắcxin do 2 công ty Pfizer và Moderna phát triển.

Đoạn tweet lưu ý rằng giá công bố vắcxin của Pfizer là 19,5 USD/liều và của Moderna ở mức 25-37 USD/liều - nghĩa là 2 loại vắcxin này sẽ có giá lần lượt là 39 USD và 50-74 USD cho mỗi người, do cả 3 loại vắcxin vừa đề cập đều yêu cầu tiêm 2 liều/người.

Sputnik V là vắcxin ngừa COVID-19 dựa trên nền tảng vector adenovirus được đăng ký đầu tiên trên thế giới.

Đây là 1 trong 10 loại vắcxin ngừa COVID-19 nằm trong danh sách của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sắp hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Hiện chương trình thử nghiệm lâm sàng Sputnik V đang được thực hiện ở Nga với sự tham gia của 40.000 tình nguyện viên.

Các chương trình thử nghiệm lâm sàng khác cũng đang được tiến hành ở Belarus, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ấn Độ, Venezuela và Brazil.

Phân tích sơ bộ đầu tiên về giai đoạn 3 ở Liên bang Nga cho thấy Sputnik V đạt hiệu quả ở mức 92%./.

(Vietnam+)