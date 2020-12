New Zealand tái khẳng định cam kết tăng quan hệ đối tác với ASEAN

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-New Zealand kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác giữa hai bên được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tái khẳng định vai trò quan trọng và cam kết tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN.

Thông cáo báo chí của Chính phủ New Zealand phát đi ngày 14/11 cho biết tại Hội nghị, Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố New Zealand và ASEAN chia sẻ di sản mạnh mẽ là hợp tác cùng nhau để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Bà Jacinda Ardern nhấn mạnh ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ tư của New Zealand, một đối tác quốc phòng và an ninh quan trọng và là trung tâm chiến lược quan trọng kết nối New Zealand với châu Á và phần còn lại của thế giới.

Nhà lãnh đạo New Zealand khẳng định quan hệ đối tác giữa nước này và ASEAN sẽ đóng một vai trò quan trọng khi các quốc gia trong khu vực cùng nhau hợp tác để hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó đại dịch COVID-19 và đảm bảo tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine ngừa COVID-19 an toàn, đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế thông qua duy trì thị trường mở cho các nhà xuất khẩu của mỗi quốc gia và các chuỗi cung ứng linh hoạt trong khu vực.

Thông qua tuyên bố chung với các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng New Zealand tái khẳng định cam kết của nước này trong việc tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN theo các chủ đề “Hòa bình, thịnh vượng, con người và hành tinh,” bao gồm việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, thuận lợi hóa thương mại và thương mại số.

Phát biểu trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) được tổ chức vào tối 14/11 cũng theo hình thức trực tuyến, bà Jacinda Ardern cho biết cuộc họp sẽ là cơ hội tốt để trao đổi quan điểm với các nhà lãnh đạo khác về đại dịch và các vấn đề như Biển Đông và biến đổi khí hậu.

Cũng trong ngày 14/11, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-New Zealand được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác giữa hai bên trong một số vấn đề.

Tổng thống Widodo hối thúc tăng cường quan hệ đối tác ASEAN-New Zealand tại Thái Bình Dương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo nhà lãnh đạo này, mối quan hệ của New Zealand với các nước Nam Thái Bình Dương rất gắn bó. Do vậy, Indonesia và ASEAN cũng muốn tăng cường quan hệ đối tác với các nước này.

Nhà lãnh đạo Indonesia khẳng định: “Chúng ta có thể sử dụng mối quan hệ tốt đẹp của mình để tăng cường quan hệ đối tác với Nam Thái Bình Dương, trong đó có lĩnh vực thủy sản và chống biến đổi khí hậu. Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) chắc chắn có thể được sử dụng làm cơ sở để phát triển hợp tác với Nam Thái Bình Dương.”

Tổng thống Widodo cho rằng ASEAN-New Zealand cần tăng cường hợp tác để củng cố chủ nghĩa đa phương và nhấn mạnh rằng hai bên cần đảm bảo rằng chủ nghĩa đa phương “mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.”

Cuối cùng, Tổng thống Widodo kêu gọi ASEAN và New Zealand tăng cường hội nhập kinh tế khu vực cùng có lợi, đồng thời hoan nghênh quyết định của New Zealand tham gia ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP).

Cũng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-New Zealand, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ tin tưởng New Zealand, một trong những đối tác đối thoại lâu đời nhất của ASEAN, sẽ tiếp tục duy trì các quan hệ chặt chẽ và lâu dài với khối này.

Theo Thủ tướng Prayut, mặc dù thế giới đang trải qua một trong những thách thức khó khăn nhất của thời đại trong bối cảnh COVID-19, nhưng ASEAN và New Zealand sẽ có thể cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng này thông qua hợp tác trong các lĩnh vực y tế cộng đồng và an ninh con người trong các khu vực chính phủ, học thuật và xã hội dân sự.

Cả ASEAN và New Zealand có thể chung tay đảm bảo phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch một cách hiệu quả bằng cách sử dụng Quỹ ASEAN Ứng phó với COVID-19 và các cơ chế khác do ASEAN và New Zealand dẫn dắt.

Thủ tướng Prayut cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc duy trì các chuỗi cung ứng mạnh mẽ, có khả năng phục hồi và bền vững, đồng thời ủng hộ phát triển bền vững trên nhiều khía cạnh như bảo tồn môi trường và giáo dục mà New Zealand có chuyên môn.

Ông Prayut cũng mời New Zealand tham gia vào các dự án phát triển bền vững với các quốc gia thành viên ASEAN thông qua Trung tâm Đối thoại và Nghiên cứu Phát triển Bền vững ASEAN được thành lập tại Thái Lan năm ngoái./.

