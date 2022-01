New Zealand loại trừ khả năng phong tỏa nếu bùng phát ca mắc Omicron

Ngày 20/1, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cảnh báo số ca mắc COVID-19 ở nước này trong năm nay có thể ở mức “chưa từng thấy” do sự lây lan của biến thể Omicron .

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Auckland, New Zealand. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong bài phát biểu đầu năm 2022, nhà lãnh đạo New Zealand khẳng định chính phủ nước này đã và đang chuẩn bị cho đợt bùng phát do Omicron trong cộng đồng. Tuy nhiên, đây sẽ là một cuộc chiến với nhiều thách thức do biến thể Omicron thay đổi không ngừng.

Theo Thủ tướng Ardern, New Zealand sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế trên toàn quốc nếu có lây nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Tuy nhiên, bà loại trừ khả năng nước này áp đặt phong tỏa.

Nhà lãnh đạo New Zealand cho biết trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi có ca nhiễm Omicron trong cộng đồng, nước này sẽ áp đặt tín hiệu “đèn đỏ.” Điều này đồng nghĩa với việc đeo khẩu trang là quy định bắt buộc và hạn chế số người được phép tụ tập.

Tính đến nay, khoảng 93% dân số từ 12 tuổi trở lên của New Zealand đã tiêm đủ liều cơ bản và khoảng 20% đã tiêm mũi tăng cường.

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Ardern nêu rõ bên cạnh việc đối phó với những thách thức do đại dịch gây ra, trong năm mới, chính quyền của bà sẽ nỗ lực giữ nền kinh tế ổn định, thúc đẩy cải cách y tế, giúp trẻ em thoát khỏi cảnh đói nghèo, giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu và sức khỏe tâm thần, cũng như thúc đẩy kế hoạch mở cửa lại biên giới quốc gia.

Về quan hệ đối ngoại, bà Ardern cho biết New Zealand sẽ tập trung mở rộng các thỏa thuận thương mại, trọng tâm là đàm phán về một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

Theo AP