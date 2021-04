NATO tập trận phòng thủ không gian mạng quy mô lớn

Trung tâm Hợp tác phòng thủ không gian mạng ưu việt (CCDCOE) - một cơ quan thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có trụ sở tại thủ đô Tallinn của Estonia - sẽ tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Locked Shields 2021 từ ngày 13-16/4 tới.

Locked Shields là cuộc diễn tập phòng thủ không gian mạng quy mô lớn nhất thế giới. (Nguồn: Estonianworld)

CCDCOE nhấn mạnh đây là cuộc diễn tập phòng thủ không gian mạng quy mô lớn nhất thế giới trong năm 2021 với các tình huống giả định đối phó với hàng loạt mối đe dọa các nước đồng minh NATO và những nước khác.

Cuộc diễn tập cũng đồng thời kiểm tra khả năng đảm bảo an ninh của các cơ quan trọng yếu, cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng ở các quốc gia này.

Tham gia diễn tập, lực lượng các nước cũng có điều kiện thực hành công tác chỉ huy trong bối cảnh xảy ra một sự cố mạng lớn, ảnh hưởng đến cả hệ thống quân sự và dân sự.

Được thành lập năm 2008, CCDCOE hoạt động như một tổ chức cố vấn và cơ sở huấn luyện để phát triển các quy định về an ninh mạng, đào tạo trong lĩnh vực an ninh mạng và chống lại các mối đe dọa an ninh mạng trong thời gian thực.

Locked Shields là cuộc tập trận thường niên diễn ra từ năm 2010. Năm 2020, sự kiện này không được tổ chức do đại dịch COVID-19 ./.

(TTXVN/Vietnam+)