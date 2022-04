Năm 2021, Mỹ ghi nhận số người tử vong cao nhất trong lịch sử

Hãng tin AP dẫn số liệu của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy số người tử vong ở Mỹ trong năm 2021 cao nhất trong lịch sử nước này và nguyên nhân chính là do dịch bệnh COVID-19 .

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế tại New York (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo CDC, trong năm 2021 tại Mỹ có 3,456 triệu ca tử vong, tăng 80.000 trường hợp so với năm 2020.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ trong năm 2021 là 415.000 ca, tăng so với con số 351.000 ca trong năm 2020 do sự xuất hiện của nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và nhiều người dân Mỹ không tiêm vaccine hoặc không đeo khẩu trang.

Các số liệu sơ bộ của CDC cũng cho thấy tỷ lệ tử vong do ung thư tại Mỹ trong năm 2021 tăng nhẹ; tỷ lệ tử vong do các bệnh như tiểu đường, gan mãn tính và đột quỵ tiếp tục tăng.

Ngoài ra, số ca tử vong do dùng thuốc quá liều vẫn có xu hướng tăng tại Mỹ.

Theo AP