Năm 2021 là năm lạnh nhất trong gần một thập kỷ ở Australia

Tuyết rơi bất thường tại thành phố Sydney, Australia ngày 10/6/2021. (Ảnh: SMH/TTXVN)

Cục Khí tượng Australia (BoM) ngày 6/1 cho biết năm 2021 là năm lạnh nhất ở nước này trong gần một thập kỷ sau khi hiện tượng khí hậu La Nina gây ra tình trạng ẩm ướt và giúp cho khí hậu trở nên mát mẻ hơn trên khắp đất nước.

Theo BoM, những thông tin tóm tắt liên quan đến nhiệt độ, lượng mưa và thời tiết của năm 2021, cho thấy không có khu vực lớn nào của Australia có lượng mưa thấp và bị hạn hán trong suốt thời gian này.

Nhiệt độ trung bình ở Australia trong năm qua cao hơn 0,56 độ C so với cùng giai đoạn trong khoảng thời gian từ năm 1961 đến 1990.

Đây là năm ấm thứ 19 kể từ khi các mức nhiệt độ cao nhất ở quốc gia trên bắt đầu được ghi nhận hồi năm 1910, nhưng lại là năm có nhiệt độ thấp nhất kể từ năm 2012.

Chuyên gia nghiên cứu cao cấp về khí hậu Simon Grainger thuộc BoM cho hay, trên thực tế, nhiệt độ trong năm 2021 thấp hơn gần 0,4 độ C so với nhiệt độ trung bình được ghi nhận trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2020 và đây cũng là năm ẩm ướt nhất kể từ năm 2016 do lượng mưa cao hơn 9% so với mức trung bình.

Cũng theo ông Grainger, lượng mưa trên mức trung bình đã được ghi nhận tại nhiều bang của Australia, gây ra tình trạng ngập lụt trầm trọng trên khắp khu vực miền Đông nước này, đặc biệt là vào các tháng 3, 11 và tháng 12.

Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này chủ yếu là do ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu “Lưỡng cực Ấn Độ Dương” - thời kỳ nhiệt độ ấm hơn mức bình thường ở phía Tây Ấn Độ Dương và hiện tượng khí hậu La Nina ./.

(TTXVN/Vietnam+)