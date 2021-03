Na Uy yêu cầu Rolls-Royce ngừng bán 1 công ty vì “an ninh quốc gia”

Chính phủ Na Uy ngày 9/3 đã yêu cầu hãng xe Rolls-Royce của Anh ngừng kế hoạch bán công ty con sản xuất động cơ Bergen Engines AS có trụ sở tại Na Uy cho tập đoàn tư nhân TMH có trụ sở tại Nga, khẳng định thương vụ này có thể vấp phải phủ quyết vì lý do an ninh quốc gia.

(Nguồn: eastmidlandsbusinesslink.co.uk)

Đầu tháng 2, hãng Rolls-Royce thông báo sẽ bán công ty sản xuất động cơ Bergen Engines AS với giá khoảng 150 triệu euro (179 triệu USD) cho tập đoàn TMH, chuyên sản xuất đầu máy và thiết bị đường ray.

Tuy nhiên, chính phủ cho biết Cơ quan An ninh quốc gia Na Uy đã thông tin cho công ty hàng không vũ trụ Anh rằng “đang cân nhắc liệu có cần dừng kế hoạch bán Bergen Engines AS cho tập đoàn TMH để phù hợp với luật an ninh hay không.”

Theo truyền thông địa phương, Bergen Engines, sử dụng 950 nhân viên, là một công ty con của Rolls-Royce từ năm 1999, chuyên cung cấp động cơ cho tàu biển của Hải quân Na Uy và cho tàu thu thập thông tin tình báo tuyệt mật Marjata.

Bộ trưởng Tư pháp Monica Maeland cho biết: “Chính phủ đang nghiên cứu vấn đề này nhiều tuần nay và không thể loại trừ khả năng thương vụ bán Bergen Engines cho TMH có thể đặt ra nguy cơ cho an ninh quốc gia. Vì vậy, cần phải ngừng tiến trình này để có đủ thông tin đánh giá thương vụ trên”./.

(TTXVN/Vietnam+)