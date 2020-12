Myanmar bắt đầu cuộc tổng tuyển cử lần thứ 3 trong vòng 60 năm qua

Ngày 8/11, Myanmar đã bắt đầu cuộc tổng tuyển cử lần thứ 3 trong vòng 60 năm qua, với hơn 37 triệu cử tri đủ quyền tới các địa điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Yangon, Myanmar, ngày 8/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông báo, tổng cộng 42.047 điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 6 giờ sáng nay giờ địa phương.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, tổng cộng có 5.831 ứng cử viên thuộc hơn 90 đảng phái và các ứng cử viên độc lập đăng ký tham gia tranh cử.

Tuy nhiên, đây sẽ là cuộc đua chính giữa đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn Đoàn kết và phát triển (USDP) đối lập.

Cuộc bầu cử hạ viện có 330 đơn vị bầu cử và cuộc bầu cử thượng viện có 168 đơn vị bầu cử. Bầu cử nghị viện cấp bang và cấp vùng có 644 đơn vị bầu cử và 29 địa điểm bầu cử cho dân tộc thiểu số.

Giới phân tích nhận định đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền sẽ vẫn chiếm ưu thế so với các đảng khác trong cuộc bầu cử do đảng này vẫn duy trì được sự ủng hộ to lớn từ đa số các dân tộc ở Myanmar (68% dân số toàn quốc).

Tuy nhiên, để duy trì thế đa số trong quốc hội, NLD phải giành được 2/3 số ghế cạnh tranh ở cả hai viện, trong khi 1/4 số ghế đã được dành cho quân đội Myanmar./.

(TTXVN/Vietnam+)