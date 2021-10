Mỹ và Nga tổ chức vòng hai đối thoại chiến lược tại Thụy Sĩ

Ngày 30/9, Mỹ và Nga đã tổ chức đối thoại kín vòng hai tại Geneva (Thụy Sĩ).

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trong cuộc gặp hôm 28/7. (Nguồn: swissinfo.ch)

Vòng hai là vòng đàm phán mới nhất giữa hai nước kể từ cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng Sáu giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên hợp quốc cho biết cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov được tổ chức tại phái bộ Liên hợp quốc của Nga tại Thụy Sĩ và dự kiến kéo dài cả ngày.

Đại diện cấp cao Mỹ về kiểm soát vũ khí Bonnie Jenkins trước đó cho biết Washington mong muốn tạo dựng “bước đi vững chắc” giữa hai nước thông qua cuộc đàm phán tại Geneva. Kiểm soát vũ khí là ưu tiên hàng đầu của chương trình nghị sự của cuộc đối thoại, bên cạnh các nội dung thảo luận sâu về khoa học công nghệ mới, khám phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Vòng đàm phán đầu tiên ổn định chiến lược giữa Nga và Mỹ đã diễn ra cuối tháng Bảy, qua đó mở ra các cơ hội nhằm tái khởi động một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa hai bên về các lĩnh vực đem lại lợi ích chung.

Vào cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng Sáu, Tổng thống Biden và Tổng thống Putin đã nhất trí rằng việc duy trì đối thoại bất chấp sự chia rẽ trên nhiều phương diện là vô cùng quan trọng. Kể cả trong thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, Nga và Mỹ được biết vẫn giữ liên lạc để tránh xảy ra mâu thuẫn xung đột.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ luôn trong thế trừng phạt và đáp trả lẫn nhau do bất đồng xung quanh các vấn đề Ukraine, an ninh mạng và cáo buộc lẫn nhau can thiệp công việc chính trị nội bộ.

Theo TASS