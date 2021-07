Mỹ và Haiti thảo luận về việc điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise

Ngày 12/7, Nhà Trắng thông báo các quan chức an ninh và thực thi pháp luật Mỹ đã tới Haiti và có cuộc gặp với giới chức lãnh đạo và cảnh sát nước này đề nghị hỗ trợ điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise hôm 7/7 vừa qua.

Cảnh sát áp giải nghi phạm sát hại Tổng thống Haiti Jovenel Moise. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Emily Horne cho biết đoàn đại diện Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia đã đến Haiti ngày 11/7. Bà cho biết: “Phái đoàn đã xem xét hệ thống hạ tầng an ninh với các quan chức Chính phủ Haiti cũng như gặp cơ quan cảnh sát quốc gia Haiti , đơn vị đang tiến hành cuộc điều tra về vụ ám sát Tổng thống Moise.”

Ngoài giới chức điều tra, các quan chức an ninh Mỹ cũng đã gặp các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Haiti, bao gồm Thủ tướng lâm thời Claude Joseph và Chủ tịch Thượng viện Joseph Lambert, kêu gọi mở cuộc đối thoại mang tính xây dựng nhằm đạt được thỏa thuận chính trị cho phép đất nước tổ chức bầu cử tự do và công bằng.

Chính phủ Haiti trước đó đã kêu gọi sự hỗ trợ của Mỹ nhằm đảm bảo an ninh của đất nước cũng như điều tra vụ tấn công sát hại Tổng thống Jovenel Moise tại nhà riêng của ông ở Port-au-Prince và khiến quốc đảo nghèo khó càng lâm sâu vào tình trạng hỗn loạn.

Theo nhà chức trách Haiti, có hai người Mỹ gốc Haiti nằm trong số những kẻ bị tình nghi là sát thủ./.

(TTXVN/Vietnam+)