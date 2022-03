Mỹ và EU công bố sáng kiến giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga

Ngày 25/3, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã công bố thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Trạm khí đốt Russkaya ở vùng Krasnodar, miền Nam Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Theo sáng kiến do Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen công bố, hai bên sẽ thành lập một lực lượng đặc trách về an ninh năng lượng do đại diện của Nhà Trắng và đại diện của Chủ tịch EC điều hành.

Ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh năng lượng cho Ukraine và EU nhằm chuẩn bị cho mùa Đông tới và giai đoạn sau đó, đồng thời hỗ trợ EU đạt mục tiêu chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Cụ thể, trong năm nay, Mỹ sẽ cung cấp thêm cho EU 15 tỷ m3 LNG. Lực lượng này cũng sẽ phối hợp với các nước thành viên EU để hướng tới mục tiêu từ nay cho đến năm 2030, Washington cung cấp thêm cho khối 50 tỷ m3 LNG/năm.

Phát biểu tại họp báo chung với bà Ursula von der Leyen, Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ cung cấp thêm LNG cho EU nhằm giúp khu vực này giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Trong tuyên bố, Tổng thống Biden xác nhận hai bên đã nhất trí về kế hoạch này, đồng thời đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo nguồn năng lượng sạch trong tương lai. Ông nêu rõ sáng kiến này sẽ tập trung vào hai vấn đề cốt lõi, một là giúp EU giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga nhanh nhất có thể, hai là giảm bớt nhu cầu của khí đốt nói chung của liên minh.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU muốn đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, hướng tới một nhà cung cấp đáng tin cậy. Do đó, cam kết của Mỹ nhằm cung cấp thêm ít nhất 15 tỷ m3 LNG cho EU trong năm nay là một bước đi lớn giúp khu vực giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Theo bà, EU cần đảm bảo được nguồn cung không chỉ cho mùa Đông tới mà cả nhiều năm sau và mối quan hệ đối tác này sẽ giúp liên minh vượt qua được cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Hiện các nước thành viên EU vẫn đang bất đồng về vấn đề cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Trước đó, Đức tuyên bố đã sẵn sàng giảm 50% lượng dầu mỏ nhập khẩu của Nga từ mùa Hè này và ngừng nhập khẩu than đá của Nga vào mùa Thu.

EU cũng đã công bố các kế hoạch tham vọng nhằm giảm 70% nhập khẩu năng lượng từ Nga trong năm nay và chấm dứt nhập khẩu năng lượng của Nga trước cuối thập kỷ này.

Sản xuất nội địa chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu khí đốt của EU, trong khi khí đốt từ Nga chiếm khoảng 40% tổng lượng tiêu thụ ở châu Âu. Vào tháng 1, Mỹ đã cung cấp 4,4 tỷ m3 LNG cho EU, gấp đôi lượng LNG xuất khẩu sang khối vào thời điểm này hằng năm.

Theo TASS