Mỹ triển khai tiêm Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi

Nhà Trắng ngày 1/11 cho biết Mỹ sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong tuần này.

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo điều phối viên ứng phó đại dịch COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zients, hàng triệu liều vaccine dành cho trẻ em ở nhóm tuổi trên sẽ được chuyển đến các trung tâm phân phối vaccine trong vài ngày tới.

Ông Zients cho biết chính phủ liên bang đã mua đủ vaccine để tiêm chủng cho toàn bộ 28 trẻ em đủ điều kiện, đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng. Tuy nhiên, ông Zients cho rằng chương trình tiêm chủng cho trẻ em ở nhóm tuổi này sẽ chỉ hoạt động hết công suất từ ngày 8/11 tới.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) trước đó đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Đây sẽ là mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên cho trẻ em tại Mỹ.

Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vẫn cần tư vấn về việc tiêm chủng như thế nào, vấn đề sẽ được quyết định sau cuộc thảo luận của một nhóm các nhà cố vấn vào ngày 2/11. Theo ông Zients, sau khi CDC Mỹ ra quyết định, các bậc phụ huynh có thể đưa con em đi tiêm chủng.

Novavax hy vọng có thêm nhiều nước phê duyệt vaccine của hãng

Trong khi đó, hãng dược phẩm Novavax của Mỹ hy vọng rằng các nước Ấn Độ, Philippines và một số quốc gia khác sẽ ra quyết định về việc cấp phép cho vaccine ngừa COVID-19 của hãng này sau khi Indonesia trở thành nước đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine do Novavax phát triển.

Cổ phiếu của Novavax đã tăng 13% sau khi hãng này cũng nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Canada và Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đối với loại vaccine này.

Theo Novavax, vaccine của hãng này được sản xuất tại Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) và có tên thương mại là Covovax. Hồi tháng 9, Novavax và đối tác SII đã nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Covovax.

Novavax hy vọng WHO sẽ ra quyết định trong vài tuần tới. Việc WHO cấp phép sẽ là một dấu hiệu cho các cơ quan quốc gia quản lý độ an toàn và hiệu quả của vaccine này. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để xuất khẩu vaccine sang một số nước tham gia cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX).

Novavax và SII đã cam kết cung cấp hơn 1,1 tỷ liều vaccine cho COVAX nhằm tạo điều kiện cho các nước có thu nhập thấp và trung bình tiếp cận công bằng với vaccine. Vaccine của Novavax được sản xuất dựa trên protein, có hiệu quả tới 90,4% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ và Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)