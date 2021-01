Mỹ sẽ hoàn tất các thủ tục gia hạn New START vào đầu tháng Hai

Một đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/1 cho biết Washington lạc quan về triển vọng hoàn tất các thủ tục phê chuẩn thỏa thuận gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Moskva thêm 5 năm trước ngày 5/2 tới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Defpost)

Bình luận về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật gia hạn Hiệp ước trên, quan chức trên nhấn mạnh: “Vẫn còn những bước cần phải hoàn thiện. Tuy vậy, chúng tôi lạc quan cho rằng thủ tục được gia hạn rõ ràng phù hợp với các lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi và sẽ được hoàn tất trước thời hạn chót vào ngày 5/2.”

Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật gia hạn thêm 5 năm Hiệp ước New START, theo đó New START sẽ có hiệu lực đến ngày 5/2/2026. Nga nêu rõ thỏa thuận kéo dài New START sẽ có hiệu lực ngay khi Moskva và Washington trao đổi công hàm sau khi mỗi bên hoàn thiện các thủ tục nội bộ của mình.

Hôm 27/1, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) và Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua việc gia hạn New START sau khi được Tổng thống Putin đệ trình.

Trước đó một ngày, Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên. Sau cuộc điện đàm, Điện Kremlin ra tuyên bố cho biết hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về việc gia hạn New START. Theo đó, hai bên sẽ hoàn thiện tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo cơ chế pháp lý quốc tế quan trọng này tiếp tục có hiệu quả đối với việc hạn chế kho vũ khí hạt nhân của mỗi bên.

New START đã được thực thi kể từ năm 2011. Đây là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Theo hiệp ước, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng.

Theo RIA