Mỹ sẵn sàng triển khai gần 10.000 binh sỹ đến châu Âu

Lực lượng quân đội Mỹ. (Nguồn: DW)

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/1 cho biết đã đặt 8.500 binh sỹ vào trạng thái “sẵn sàng cao độ” được triển khai tới châu Âu ngay khi cần thiết, trong trường hợp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kích hoạt một lực lượng phản ứng nhanh do căng thẳng liên quan đến cáo buộc cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quân sự vào Ukraine.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra quyết định về khả năng triển khai số binh sỹ trên. Đây là đợt điều động riêng rẽ với các hoạt động chuyển quân của Mỹ trong phạm vi châu Âu.

Cùng ngày, Nhà Trắng khẳng định Mỹ đang điều chỉnh các kế hoạch quân sự dành cho mọi kịch bản trong cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine, giữa lúc Washington cùng các đồng minh đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động triển khai lực lượng ở sườn phía Đông của NATO .

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 24/1 đã tìm cách trấn an những nỗi lo sợ của phương Tây về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông Borrell nói: “Chúng ta biết rất rõ mức độ của các mối đe dọa và cách thức mà chúng ta phải phản ứng, và tất nhiên là chúng ta phải tránh những phản ứng hoảng loạn. Cần phải bình tĩnh và tiếp tục làm những gì cần làm, đồng thời tránh hoảng hốt.”

Cũng trong ngày 24/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cáo buộc Mỹ và NATO làm gia tăng căng thẳng sau khi khối quân sự do Washington dẫn đầu tuyên bố đang củng cố hệ thống phòng thủ phía Đông của châu Âu.

Trả lời báo giới, ông Peskov nhấn mạnh Washington và NATO đang làm leo thang căng thẳng thông qua “nhiễu loạn thông tin” và “các hành động cụ thể”, cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột ở Ukraine là “rất cao.” Ông Peskov cho biết thêm Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thực hiện “các biện pháp cần thiết” để bảo vệ đất nước.

Hôm 23/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) Stanislav Zas cũng cho rằng hoạt động quân sự của NATO gần biên giới của CSTO ở Đông Âu không góp phần tăng cường an ninh trong khu vực mà là nguy cơ. CSTO cũng kêu gọi giảm mức độ đối đầu, căng thẳng, hoạt động quân sự hiện nay và tìm kiếm những cách thức khác để đảm bảo an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)