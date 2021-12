Mỹ phát hiện dấu vết Omicron trước khi WHO phát cảnh báo

Ngày 10/12, các phương tiện truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin kết quả xét nghiệm các mẫu nước thải cho thấy biến thể Omicron đã xuất hiện tại bang California của nước này trước khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đây là biến thể mới nhất và đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Nhân viên y tế phân loại mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm di động ở Daly City, bang California (Mỹ) ngày 26/3/2020. (Ảnh: The Chronicle/TTXVN)

Theo Cơ quan Y tế cộng đồng California, biến thể Omicron được phát hiện trong một mẫu nước thải thu thập ở hạt Merced vào ngày 25/11 - cùng thời điểm Nam Phi báo cáo về biến thể này với WHO và một ngày trước khi WHO đưa Omicron vào danh sách “những biến thể đáng lo ngại.”

Báo The Los Angeles Times cho biết phát hiện trên đã củng cố những kết quả nghiên cứu của giới khoa học trong những tuần gần đây, rằng Omicron nhanh chóng lan rộng khắp thế giới trước khi các quan chức y tế toàn cầu biết về sự tồn tại của biến thể này.

Các chuyên gia đang tích cực thu thập mẫu nước thải để tìm các hạt phân tử liên quan virus SARS-CoV-2 nhằm theo dõi các xu hướng của đại dịch.

Theo báo trên, ngoài hạt Merced, biến thể Omicron còn được phát hiện trong các mẫu nước thải thu thập ở thành phố Sacramento (cũng thuộc bang California).

Tuần trước, giới chức y tế Mỹ thông báo trường hợp đầu tiên của nước này nhiễm biến thể Omicron là ở thành phố San Francisco (bang California). Đây là một du khách trở về từ Nam Phi vào ngày 22/11 vừa qua.

Theo Cơ quan Y tế cộng đồng California, bang này đã ghi nhận 13 trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 10/12 cho biết biến thể Omicron đã xuất hiện tại ít nhất 22 bang của nước này, trong đó một số trường hợp cho thấy có sự lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo cơ quan trên, trong số 43 trường hợp được theo dõi ngay từ đầu, một trường hợp đã phải nhập viện điều trị, nhưng không có trường hợp nào tử vong. Các triệu chứng bệnh chủ yếu là ho, mệt mỏi, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi.

Các kết quả điều tra dịch tễ đã phát hiện nhiều trường hợp phơi nhiễm liên quan du lịch quốc tế và nội địa, các sự kiện công cộng quy mô lớn và lây truyền trong gia đình.

CDC Mỹ yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm túc cùng lúc các biện pháp phòng ngừa như tiêm chủng liều tăng cường, đeo khẩu trang, tăng cường năng lực của hệ thống thông gió, chủ động xét nghiệm và cách ly khi cần thiết để làm chậm sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và giảm thiểu nguy cơ bệnh trở nặng hoặc tử vong khi mắc phải.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ trong tuần này tăng gần 40% so với tuần trước đó, ở mức trung bình 120.000 ca/ngày.

Hiện Delta vẫn là biến thể chủ đạo gây ra hơn 99% số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ.

Số ca nhập viện do COVID-19 tăng khoảng 40% so với tháng trước và 15,9% so với tuần trước, ở mức 7.500 ca/ngày.

Trung bình mỗi ngày Mỹ có khoảng 1.000 ca tử vong do COVID-19 , tăng 27,8% so với tuần trước.

Tính đến ngày 10/12, đã có khoảng 201,2 triệu người - tương đương 60,6% dân số ở Mỹ - đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Khoảng 51,7 triệu người đã được tiêm liều tăng cường để phòng bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)