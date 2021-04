Giới chức ba bang bờ Đông nước Mỹ gồm New York, New Jersey và Connecticut ngày 13/4 đã phải ra lệnh hủy hàng nghìn ca đặt hẹn chủng vaccine do phải ngừng tiêm vaccine Johnson & Johnson trong lúc nước Mỹ tiến hành điều tra tình trạng một số ca hiếm gặp bị đông máu sau khi tiêm vaccine Johnson & Johnson.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Mỹ phải hủy hàng nghìn ca đặt hẹn chủng vaccine Johnson & Johnson Giới chức ba bang bờ Đông nước Mỹ gồm New York, New Jersey và Connecticut ngày 13/4 đã phải ra lệnh hủy hàng nghìn ca đặt hẹn chủng vaccine do phải ngừng tiêm vaccine Johnson & Johnson trong lúc nước Mỹ tiến hành điều tra tình trạng một số ca hiếm gặp bị đông máu sau khi tiêm vaccine Johnson & Johnson. Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Hãng Johnson & Johnson cho người dân tại Chicago, bang Illinois (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN) Hiện cả ba bang đã yêu cầu người dân đặt lại hẹn trong lúc chính quyền bố trí thay vaccine Johnson & Johnson bằng vaccine Moderna và Pfizer. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 13/4, 6 phụ nữ tiêm vaccine Johnson & Johnson trong tổng số 6,8 triệu liều vaccine Johnson & Johnson đã được chủng cho người dân đến thời điểm này, gặp sự cố rối loạn đông máu. Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, cũng ngay lập tức dừng chương trình tiêm vaccine Johnson & Johnson một mũi cho những người bị bệnh phải ở nhà không đi đâu được tại thành phố New York. Tính đến thời điểm này, khoảng 5,2 triệu người tại thành phố New York đã được chủng bằng vaccine Johnson & Johnson, trong đó có cả Thị trưởng Blasio. Việc phải tạm ngưng sử dụng vaccine Johnson & Johnson cũng ảnh hưởng tới kế hoạch tiêm chủng cho sinh viên tại các trường đại học của bang New York. Trước đó, Thống đốc New York Andrew Cuomo vừa tuyên bố sẽ cấp khoảng 21.000 liều vaccine Johnson & Johnson cho các trường đại học công lập của bang và khoảng 14.000 liều cho các trường đại học tư thục tại đây. Tính đến thời điểm này, khoảng hơn 12 triệu người tại bang New York đã được chủng một trong ba loại vaccine COVID-19, tương đương khoảng 1/4 dân số của bang. Tuy nhiên, bang New York chưa công bố đã chủng vaccine Johnson & Johnson cho bao nhiêu người trên toàn bang. Tại bang Connecticut, hơn 100.000 dân đã được tiêm chủng vaccine Johnson & Johnson mà không có trường hợp sự cố nào xảy ra, theo thông tin từ sở Y tế của bang ngày 13/4. Thống đốc bang Ned Lamont cho biết mặc dù việc ngừng tiêm vaccine Johnson & Johnson ảnh hưởng tới khoảng 21.000 người dân dự kiến được tiêm trong tuần này nhưng nhìn chung việc xáo trộn kế hoạch sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ chung của bang. Tuy nhiên, điều ông quan ngại hơn là việc phải tạm ngừng vaccine Johnson & Johnson sẽ khiến nhiều người dân thêm lưỡng lự không muốn tiêm vaccine. Tại bang New Jersey, Sở Y tế đã yêu cầu tất cả các điểm tiêm chủng tạm ngừng tiêm vaccine Johnson & Johnson cho đến khi nhận được thông báo mới. Hiện bang này chưa ghi nhận ca biến chứng nào trong tổng số 235.000 liều vaccine Johnson & Johnson đã được tiêm cho người dân./. (TTXVN/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)