Mỹ: Nổ súng tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York

Rạng sáng 28/6 (giờ địa phương), một vụ nổ súng đã xảy ra ngay tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York của Mỹ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng . (Nguồn: the-sun.com)

Theo cảnh sát, một thanh niên đã bị thương trong vụ việc này.

Theo người phát ngôn Sở Cảnh sát thành phố New York, nam thanh niên đã không may trúng đạn lạc khi đi bộ cùng gia đình ngang qua khách sạn Marriott Marquis trên đường Broadway vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 27/6, tức khoảng 5 giờ 15 sáng 28/6 (giờ Việt Nam).

Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng là do hai người đàn ông cãi vã trên đường phố.

Hiện nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Vụ việc xảy ra tại thời điểm Broadway bắt đầu hoạt động trở lại sau khoảng một năm đóng cửa toàn bộ các rạp hát từ tháng 3/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tháng trước, một vụ nổ súng trên Quảng trường Thời đại cũng đã khiến một bé gái 4 tuổi và hai phụ nữ bị thương.

Các vụ xả súng và phạm tội nói chung đã tăng mạnh ở New York kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đây là lý do khiến vấn đề an toàn công cộng trở thành trọng tâm trong chiến dịch vận động tranh cử chức thị trường thời gian gần đây ở thành phố này.

Theo AFP