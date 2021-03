Mỹ: Lầu Năm Góc gia hạn hoạt động của lực lượng bảo vệ Đồi Capitol

Ngày 10/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chấp thuận việc giữ gần 2.300 Vệ binh Quốc gia tại Đồi Capitol cho đến hết ngày 23/5.

Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ tuần tra tại Đồi Capitol ở Washington, DC ngày 6/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng John Kirby, trong thời gian gia hạn, các quan chức Lầu Năm Góc sẽ “làm việc với Cảnh sát Quốc hội để giảm dần lực lượng Vệ binh Quốc gia khi điều kiện cho phép.”

Trước đó, có tới 26.000 quân của Lực lượng Vệ binh Quốc gia từ khắp nơi được triển khai tới thủ đô Washington để củng cố an ninh tại Đồi Capitol sau cuộc bạo loạn ngày 6/1 vừa qua.

Vai trò ban đầu của lực lượng này nhằm mục đích tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, nhưng việc triển khai đã được kéo dài đến ngày 12/3 do những lo ngại về an ninh tiếp tục diễn ra.

An ninh tại Đồi Capitol đã được thắt chặt kể từ ngày 6/1, khi hàng nghìn người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội nhằm ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11/2020.

Hơn 270 người đang bị truy tố vì tham gia vụ tấn công. Kể từ đó, các hàng rào đã được dựng lên để bảo vệ khu vực xung quanh Đồi Capitol và khoảng 5.000 binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia vẫn đang được triển khai để hỗ trợ cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)