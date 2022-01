Mỹ huy động thêm 1.000 bác sỹ hỗ trợ bệnh viện quá tải vì Omicron

Người dân tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Los Angeles, California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà Trắng ngày 13/1 cho biết đã huy động thêm 1.000 bác sỹ quân y tới để trợ giúp sáu bệnh viện đang quá tải ở Mỹ do số ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao.

Các nhóm từ 7-25 bác sỹ, y tá và nhân viên y tế sẽ bắt đầu đến các bang Michigan, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio và Rhode Island vào tuần tới để hỗ trợ các phòng cấp cứu và cho phép nhân viên của bệnh viện tiếp tục điều trị các bệnh nhân khác.

Giám đốc Cơ quan khẩn cấp liên bang (FEMAA) Deanne Criswell cho biết: “Đề nghị số một vẫn là bổ sung nhân viên y tế.” Theo ông, các bang khác sẽ có thể cần tăng cường quân đội và các bác sỹ và y tá liên bang để hỗ trợ chống dịch COVID-19 , cũng như điều trị các bệnh khác.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã triển khai các đội hỗ trợ liên bang từ tháng 7/2020 để chống biến thể Delta.

Tháng 12, ông Biden đã chỉ thị bổ sung 1.000 nhóm y tế và cử hơn 100 nhân viên y tế liên bang đến các bang Arizona, Indiana, Michigan, New Hampshire, Vermont và Wisconsin.

Số ca nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ đã ghi nhận những mức cao kỷ lục trong tuần này, sau khi tăng liên tiếp từ cuối tháng 12/2020. Có 133.871 ca nhập viện trung bình mỗi ngày trong tuần trước.

Sự gia tăng này khiến các hệ thống y tế quá tải và buộc một số bang phải hoãn nhiều lịch phẫu thuật không khẩn cấp.

Biến thể Omicron không những khiến số ca nhiễm tăng nhanh mà còn ảnh hưởng đến nhân sự ngành y khi rất nhiều nhân viên y tế mắc COVID-19 hoặc phơi nhiễm với virus./.

