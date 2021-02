Mỹ ghi nhận hơn 500.000 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19

Tính đến ngày 22/2, Mỹ đã ghi nhận hơn 500.000 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, ngay cả khi số ca lây nhiễm đang có xu hướng giảm và những nỗ lực tiêm chủng tại Mỹ đã đạt được một số tiến triển.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với việc vượt ngưỡng nửa triệu ca tử vong , Mỹ là nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, chỉ một năm sau khi người Mỹ đầu tiên được xác nhận đã tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Hạt Santa Clara, bang California.

Theo tờ The Hill, COVID-19 là nguyên nhân tử vong của gần 50% số người tại Mỹ chết do cúm trong cả thập kỷ qua, gần tương đương với dân số của thành phố Atlanta hoặc thành phố Kansas. Điều này cho thấy gánh nặng do dịch COVID-19 gây ra là nghiêm trọng hơn so với một số dự báo lạc quan nhất.

Trước đó, phát biểu trong chương trình “Gặp gỡ báo chí” của Đài NBC News ngày 21/2, chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ, Tiến sỹ Anthony Fauci nhấn mạnh: “Khi các bạn nhìn vào những con số, các bạn sẽ thấy kinh ngạc, nó mang tính lịch sử và mọi người sẽ nói về con số này từ nay cho đến nhiều thập kỷ sau."

Trên thực tế, số ca tử vong do COVID-19 có thể còn cao hơn, khi những số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với những giả định trong một năm điển hình.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một số tín hiệu tích cực tại Mỹ do xu hướng giảm các ca lây nhiễm, với việc các kết quả xét nghiệm dương tính đang ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2020 và tỷ lệ tử vong do COVID-19 cũng bắt đầu giảm.

Theo New York Times, số ca dương tính với SARS-CoV-2 đã giảm hơn 40% trong 2 tuần qua và hơn 70% kể từ tháng Một.

Trong bối cảnh nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2 , bao gồm những biến thể được cho là có nguồn gốc tại Anh và Nam Phi đã được ghi nhận tại Mỹ, hiện khoảng 12% người Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vắcxin ngừa COVID-19 , trong đó 5% đã được tiêm cả hai mũi.

Trong khi đó, theo số liệu của trung tâm Hệ thống Khoa học và Kỹ thuật của Đại học John Hopkins, virus SARS-CoV-2 đã lây lan sang 111 triệu người và khiến gần 2.5 triệu người tử vong trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)