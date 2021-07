Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên hỗ trợ Haiti thúc đẩy hòa bình

Ngày 22/7, Mỹ thông báo bổ nhiệm một đặc phái viên nhằm giúp điều phối sự hỗ trợ của nước này tại Haiti, bao gồm các nỗ lực thúc đẩy hòa bình lâu dài và các cuộc bầu cử sau khi Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ ông Daniel Foote sẽ đảm nhận vai trò này và phối hợp với Đại sứ Mỹ Michele Sison tại Haiti.

Cảnh sát gác bên ngoài dinh thự Tổng thống Haiti Jovenel Moise ở Port-au-Prince, ngày 15/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên Foote sẽ phối hợp với chính quyền Haiti và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy nền hòa bình và sự ổn định lâu dài tại quốc gia vùng Caribe này, cũng như hỗ trợ các nỗ lực tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp tự do và công bằng ở Haiti. Ông Foote cũng sẽ hợp tác với các đối tác trong một số lĩnh vực, gồm hỗ trợ nhân đạo, an ninh và điều tra. Ông Foote từng 2 lần giữ chức Phó trưởng phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Haiti và là Đại sứ Mỹ tại Zambia đến tháng 1/2020.

Sau khi Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát hôm 7/7 vừa qua, Chính phủ Haiti đã đề nghị Mỹ cử quân đội tới quốc gia này nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/7 khẳng định việc điều quân đội Mỹ tới Haiti không phải là vấn đề mà Washington thảo luận hiện nay.

Mỹ cũng thông báo đang xem xét đề nghị của Haiti và cử một phái đoàn gồm các quan chức Mỹ thuộc Bộ Tư pháp, Bộ An ninh nội địa và Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng tới Haiti nhằm xem xét an ninh của đất nước này và hỗ trợ điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise./.

(TTXVN/Vietnam+)