{publishtime} {title} {lead} {title} Mỹ: Báo động tình trạng thương vong do bạo lực súng đạn trên đường phố Ngày 6/4, tổ chức Everytown for Gun Safety - tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ việc kiểm soát vũ khí có trụ sở tại New York (Mỹ) - đã công bố một báo cáo cảnh báo tình trạng gia tăng thương vong do bạo lực súng đạn trên đường phố ở Mỹ năm 2021. Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Sacramento, bang California, Mỹ ngày 3/4/2022. (Ảnh: The Mercury Times/TTXVN) Theo báo cáo, năm 2021, ở Mỹ có 131 người thiệt mạng và 391 người bị thương trong các vụ nổ súng trên đường phố, tăng đáng kể so với con số 73 người thiệt mạng và 166 người bị thương năm 2016. Điều này có nghĩa là trong năm 2021, trung bình cứ 17 giờ có một người bị súng bắn trên đường phố ở Mỹ, tăng hơn 200% so với tỷ lệ 37 giờ một người bị bắn trong năm 2016. Tổ chức Everytown được cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg tài trợ phần lớn. Số liệu thống kê do Everytown tổng hợp từ 7.500 nguồn báo cáo, trong đó hầu hết là các cơ quan hành pháp Mỹ. Theo Everytown, cần có thêm những nghiên cứu để xác định nguyên nhân gia tăng bạo lực súng đạn trên đường phố, song thương vong do bạo lực súng đạn gia tăng liên quan đến các xu hướng khác trong đại dịch COVID-19 như sự gia tăng doanh số bán vũ khí và số vụ nổ súng. Trong khi đó, một số tổ chức phi lợi nhuận khác như Hiệp hội ôtô Mỹ, đã ghi nhận tình trạng xung đột gia tăng trên đường phố. Hiệp hội Tâm lý học Mỹ ghi nhận tình trạng nam giới trẻ tuổi dường như dễ có hành vi gây hấn hoặc giận dữ đối với các tài xế khác. Theo tổ chức Everytown, từ năm 2016 đến năm 2019, khoảng 33% số vụ xung đột trên đường phố ở Mỹ liên quan đến súng đạn dẫn đến thương vong. Đến năm 2021, tỷ lệ này tăng lên gần 67%. Theo Reuters

