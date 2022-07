Moldova tiếp tục gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp thêm 60 ngày

Người dân Ukraine sơ tán tránh xung đột tới cửa khẩu ở Palanca, khu vực biên giới giữa Moldova và Ukraine, ngày 14/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/7, Quốc hội Moldova đã nhất trí tiếp tục gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp thêm 60 ngày sau khi chính phủ nước này cho biết vẫn cần các quyền hạn đặc biệt để ứng phó với các tác động tiêu cực do cuộc xung đột ở Ukraine .

Theo Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilita, cuộc xung đột trên vẫn tiếp tục gây rủi ro đối với an ninh năng lượng cũng như an ninh biên giới và nước này cần phải quản lý dòng người lánh nạn từ Ukraine. Bà nêu rõ “những rủi ro đối với Moldova do xung đột ở Ukraine vẫn còn cao. Chính phủ nước này cần thêm quyền hạn.”

Kể từ khi bắt đầu xảy ra xung đột tại Ukraine hồi tháng 2 năm nay, khoảng 500.000 người đi lánh nạn đã vượt biên giới sang Moldova, trong đó chỉ có hơn 100.000 người ở lại nước này.

Quốc hội Moldova thông qua việc ban bố tình trạng khẩn cấp tạm thời ngay khi xung đột nổ ra. Lệnh này được gia hạn 2 lần, lần lượt trong tháng 4 và tháng 6 năm nay.

Dự kiến lần gia hạn này sẽ có hiệu lực từ ngày 8/8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)