Malaysia mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Thái Lan

Ảnh minh họa. (Nguồn: nst.com.my)

Ngày 28/8, trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Muez Abd Aziz cho biết Malaysia mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Thái Lan, bao gồm cả sản xuất các sản phẩm quốc phòng để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.

Tổng Thư ký Muez Abd Aziz nêu rõ dự kiến tháng 10 tới, nước này sẽ công bố Chính sách Công nghiệp Quốc phòng và An ninh (DIPKN). Do vậy, Malaysia sẵn sàng học hỏi từ Thái Lan, quốc gia có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng .

Malaysia có thể học hỏi từ Viện Công nghệ Quốc phòng (DTI), cơ quan đặc biệt trực thuộc Bộ Quốc phòng Thái Lan đang tham gia phát triển các sản phẩm quốc phòng có thể sử dụng trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, các công ty Malaysia và Thái Lan có thể hợp tác trong một số lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp quốc phòng như dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO), ngành công nghiệp máy bay không người lái và vũ khí.

Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Muez Abd Aziz hiện đang có chuyến thăm tại Thái Lan với chương trình nghị sự thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, gặp gỡ quan chức quốc phòng nước chủ nhà và thăm nhà máy của Chaiseri Defense Co Ltd - công ty quốc phòng tư nhân do Bộ Quốc phòng Thái Lan quản lý chuyên sản xuất xe quân sự xuất khẩu cho khoảng 44 quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)