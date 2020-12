Lãnh đạo Israel, Maroc điện đàm thúc đẩy thỏa thuận bình thường hóa

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/12 đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Maroc Mohammed VI và mời Quốc vương tới thăm Israel. Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa Thủ tướng Netanyahu với Quốc vương Mohammed kể từ khi Israel và Maroc nhất trí bình thường hóa quan hệ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Quốc vương Maroc Mohammed VI. (Ảnh: AFP)

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc thúc đẩy thỏa thuận do Mỹ thúc đẩy được thông báo hồi đầu tháng 12/2020 về việc bình thường hóa quan hệ song phương.

Ông Netanyahu bày tỏ cảm ơn Quốc vương Mohammed đã tiếp đón phái đoàn của Israel tới Maroc đàm phán, ký kết một số thỏa thuận mới.

Thông báo của Hoàng gia Maroc cho hay, Quốc vương Mohammed đã nhấn mạnh quan hệ gần gũi giữa cộng đồng Do Thái Maroc với hoàng gia.

Quốc vương Mohammed hoan nghênh việc nối lại quan hệ với Israel, nhưng nhấn mạnh quan điểm của Maroc về vấn đề Palestine là không thay đổi. Maroc ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong giải quyết cuộc xung đột Israel -Palestine.

Trước đó, phái đoàn Israel do Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat dẫn đầu và con rể kiêm Cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner ngày 22/12 đã đáp chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa Israel tới Maroc sau khi hai nước đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ do Mỹ làm trung gian.

Trong chuyến thăm này, Israel và Maroc đã ký một thỏa thuận đầu tư trong lĩnh vực tài chính, bao gồm nhiều hoạt động hợp tác kinh tế, trong đó có giảm rào cản đầu tư, trao đổi thông tin về quy định tài chính, chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố./.

(Vietnam+)