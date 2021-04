Làn sóng người lao động di cư rời khỏi các thành phố ở Ấn Độ

Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ công bố ngày 28/4, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã vượt quá 200.000 ca trong tổng số gần 18 triệu ca bệnh.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các thành phố lớn như New Delhi, Mumbai, Pune, Surat và Bangalore đã áp đặt phong tỏa. Các cơ sở y tế trên toàn quốc đều trong tình trạng quá tải, bệnh viện từ chối tiếp nhận thêm các bệnh nhân, thiếu nguồn cung ôxy, vật tư y tế cũng như nhân viên y tế.

Trong bối cảnh trên, người lao động di cư đang rời các thành phố lớn ở Ấn Độ để về quê nhà. Tình trạng này tương tự làn sóng rời đô thị năm ngoái, khi lệnh phong tỏa trên toàn quốc khiến nhiều ngành phải đóng cửa và người lao động di cư, chủ yếu làm trong các nhà máy may mặc, công trường xây dựng và lò gạch, mất việc làm .

Sanjit Kumar, 30 tuổi, tuần trước đã đáp chuyến tàu rời thành phố Surat về quê nhà ở bang Bihar, miền Tây Ấn Độ. Kumar thấy lo lắng khi hằng ngày đọc tin nhắn về số ca nhiễm và tử vong trên ứng dụng WhatsApp. Dù vẫn có việc làm ở thành phố, song Kumar quyết định về quê, cho rằng “ai cũng quý mạng sống.”

Bên cạnh nỗi lo về dịch bệnh, người lao động còn mang nỗi lo về sự an toàn trên đường về quê. Các biện pháp phong tỏa chặt chẽ được áp đặt tại Ấn Độ hồi năm ngoái, trong đó hạn chế hoạt động của các phương tiện công cộng, ảnh hưởng đến khoảng 100 triệu người lao động di cư và gây ra làn sóng rời thành phố về quê.

Theo các tổ chức từ thiện, hàng trăm người lao động di cư đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông trong hành trình về quê bằng xe đạp, đi nhờ xe hoặc đi bộ.

Khi làn sóng dịch COVID-19 thứ hai bắt đầu hoành hành ở Ấn Độ tháng trước, người lao động di cư vừa trở lại thành phố làm việc sau nhiều tháng thất nghiệp lại bắt đầu vội vàng rời thành phố một lần nữa do lo ngại các dịch vụ giao thông có thể một lần nữa phải ngừng hoạt động. Ít nhất ba người lao động di cư đã thiệt mạng sau khi chiếc xe buýt chở họ khởi hành từ thủ đô New Delhi bị lật ở miền Trung Ấn Độ do quá tải.

Tuy nhiên, giới chức Ấn Độ cho rằng tác động của lệnh phong tỏa năm nay không nghiêm trọng như năm ngoái vì các ngành không ngừng hoạt động hoàn toàn và các chuyến tàu vẫn hoạt động.

Bên cạnh đó, Chính phủ Ấn Độ trong tháng này đã khôi phục đường dây nóng phục vụ người lao động di cư. Đường dây này trước đó đã ngừng hoạt động trong vài tháng sau khi được thiết lập hồi tháng 4/2020.

Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ thông báo hỗ trợ tài chính cho chủ lao động thuê lao động di cư bị mất việc do đại dịch.

Theo THX