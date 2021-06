Lạm phát tháng 5/2021 của Đức cao nhất trong một thập niên

Số liệu thống kê sơ bộ công bố ngày 31/5 cho thấy tỷ lệ lạm phát của Đức trong tháng 5/2021 đã tăng lên mức cao nhất trong một thập niên, do giá nhiên liệu tăng lên và những hiệu ứng chỉ xảy ra một lần liên quan đến đại dịch COVID-19 .

Nhà phân tích Elmar Voelker của ngân hàng LBBW nhận định tỷ lệ lạm phát tại Đức có thể vượt mốc 3% vào mùa Hè. (Nguồn: aa.com.tr)

Cơ quan Thống kê Liên bang Đức Destatis cho biết giá tiêu dùng tại nền kinh tế hàng đầu châu Âu này tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái khi Đức phục hồi sau đợt bùng phát dịch COVID-19 và tăng khoảng 0,5% so với tháng 4/2021.

Lần gần nhất lạm phát chạm mức này là vào tháng 9/2011.

Lạm phát của Đức đã tăng đều đặn kể từ đầu năm chủ yếu do việc áp dụng thuế carbon và kết thúc đợt cắt giảm thuế bán hàng kéo dài 6 tháng nhằm giảm thiểu những thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra.

Destatis cho biết mức tăng lạm phát đột biến trong tháng 5/2021 chủ yếu do giá năng lượng tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng so với mức gần 8% trong tháng 4/2021, khi lạm phát tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thực phẩm tăng 1,5%, còn lĩnh vực dịch vụ ghi nhận mức tăng 2,2%.

Nếu tính theo Chỉ số hài hòa giá tiêu dùng (HICP) của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), lạm phát của Đức đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mục tiêu lạm phát “gần bằng, nhưng dưới 2%” của ECB.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nhiều lần nói rằng lạm phát cao hơn ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) gần đây chủ yếu là do “các yếu tố tạm thời” liên quan đến đại dịch và sẽ không thúc giục ECB sớm thắt chặt chính sách tiền tệ siêu lỏng.

Trong khi đó, nhà phân tích Elmar Voelker của ngân hàng LBBW nhận định lạm phát tăng vọt trong tháng 5/2021 “không phải là một điều bất ngờ” và tỷ lệ này có thể vượt mốc 3% vào mùa Hè, tới một mức độ mà người tiêu dùng có thể cảm nhận được./.

(TTXVN/Vietnam+)