{publishtime} {title} {lead} {title} Kyrgyzstan: Cựu Thủ tướng O.Babanov bị bắt với cáo buộc tham nhũng Ủy ban An ninh Quốc gia Kyrgyzstan thông báo nhân viên cơ quan an ninh nước này đã bắt giữ cựu Thủ tướng Omurbek Babanov ngày 31/5 do nghi ngờ tham nhũng sau cuộc điều tra về khai thác mỏ vàng Kumtor. Ứng cử viên tổng thống Kyrgyzstan , ông Omurbek Babanov, phát biểu trong cuộc họp báo ở Bishkek vào ngày 1/10/2017. (Nguồn: eurasianet.org) Ông Babanov giữ chức Thủ tướng Kyrgyzstan giai đoạn 2011-2012. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017, ông Babanov là ứng cử viên giành được nhiều phiếu bầu thứ 2./. (TTXVN/Vietnam+)

