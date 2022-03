Khủng hoảng Ukraine không ảnh hưởng đồng nhất trên toàn Đông Nam Á

Ảnh minh họa. (Nguồn: cekindo.com)

Chuyên gia kinh tế cấp cao Anthony Nafte thuộc trung tâm CLSA cho biết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khó có ảnh hưởng đồng nhất trên toàn Đông Nam Á.

Theo chuyên gia Nafte, một số nền kinh tế trong khu vực là những quốc gia nhập khẩu dầu ròng và có thể phải chịu “khá nhiều áp lực,” ông lưu ý rằng giá hàng hóa tăng đột biến gần đây đã “cao hơn nhiều” so với dự kiến và có thể còn kéo dài. Giá hàng hóa đã tăng mạnh kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát, với giá dầu chạm mức chưa từng thấy kể từ năm 2008.

Nga là một trong những nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới, trong khi Ukraine là nước xuất khẩu lớn các mặt hàng như lúa mỳ và ngô.

Trong bối cảnh đó, Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có thể được hưởng lợi từ tình hình hiện tại do là nền kinh tế dựa vào hàng hóa. Ông Nafte cho biết hơn 50% giá trị xuất khẩu của Indonesia là từ hàng hóa, trong khi giá hàng hóa sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Ông lấy ví dụ Nga hiện đang là nhà cung cấp than lớn thứ hai cho Trung Quốc và sự gián đoạn nguồn cung do cuộc khủng hoảng Ukraine có thể khiến Bắc Kinh chuyển sang Indonesia để mua hàng. Indonesia sẽ được hưởng lợi từ hiệu ứng giá cả mà còn cả về khối lượng nữa.

Nhưng đối với Thái Lan thì nhà kinh tế này cho rằng tình hình hiện tại tiếp tục gây khó khăn cho xuất khẩu và du lịch, là những động lực tăng trưởng kinh tế chủ chốt của đất nước này trong suốt thời gian còn lại của năm.

Ông Nafte nói thêm cán cân thanh toán của Thái Lan cũng bị “tổn thương nặng nhất” trong số các nền kinh tế Đông Nam Á mới nổi. Thái Lan bị thâm hụt tài khoản vãng lai lớn vào năm ngoái do mất nguồn thu từ du lịch và tỷ giá hối đoái dễ bị tổn thương./.

(TTXVN/Vietnam+)