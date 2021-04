Theo các nguồn tin chính phủ, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon và Cố vấn An ninh quốc gia Nhật Bản Shigeru Kitamura sẽ tới Mỹ trong tuần này để bàn thảo với cố vấn an ninh nước chủ nhà Jake Sullivan về vấn đề Triều Tiên cũng như các vấn đề khu vực khác.

{publishtime} {title} {lead} {title} Khả năng diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa cố vấn an ninh Mỹ-Nhật-Hàn Theo các nguồn tin chính phủ, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon và Cố vấn An ninh quốc gia Nhật Bản Shigeru Kitamura sẽ tới Mỹ trong tuần này để bàn thảo với cố vấn an ninh nước chủ nhà Jake Sullivan về vấn đề Triều Tiên cũng như các vấn đề khu vực khác. (Nguồn: The Korea Herald) Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 2/4 tới. Đây sẽ là cuộc đối thoại đa phương đầu tiên giữa các cố vấn an ninh quốc gia kể từ khi chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden điều hành nước Mỹ. Cuộc gặp diễn ra ở Maryland này sẽ là cơ hội để cả 3 nước tham vấn về một loạt vấn đề khu vực cũng như các ưu tiên chính sách, trong đó có việc duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, đối phó với đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Nhà Trắng nêu rõ điều này cho thấy Washington coi trọng việc tăng cường và làm sâu sắc hơn hợp tác trong các vấn đề chính cũng như thúc đẩy sụ thịnh vượng chung trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngoài ra, các cố vấn an ninh quốc gia Hàn-Mỹ-Nhật cũng sẽ có các cuộc gặp song phương riêng rẽ. Theo Kyodo

