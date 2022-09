Italy ra quy định mới để giảm lượng tiêu thụ khí đốt

Ngày 6/9, Bộ Chuyển đổi Sinh thái Italy đã công bố các quy định mới nhằm tiết kiệm năng lượng trong mùa Đông, như một phần của kế hoạch cắt giảm tiêu thụ khí đốt trên toàn Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh giá cả leo thang do cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Italy cắt giảm tiêu thụ khí đốt. (Nguồn: Bloomberg)

Châu Âu dẫn quy định mới cho hay, nhiệt độ trong các tòa nhà công nghiệp được quy định ở 17 độ C và ở những nơi khác là 19 độ C, thấp hơn 1 độ C so với hướng dẫn hiện hành.

Ngoài ra, thời gian bật hệ thống sưởi cũng đang được rút ngắn, 1 giờ mỗi ngày và 15 ngày trong năm, trong khuôn khổ kế hoạch cắt giảm 15% năng lượng tiêu thụ từ ngày 1/8/2022-31/3/2023.

Tuy nhiên, các bệnh viện, nhà dưỡng lão, trường tiểu học và nhà trẻ, cũng như các vùng phía Bắc sẽ được miễn áp dụng những biện pháp này.

Chính phủ sẽ giám sát mức độ sử dụng năng lượng trong các tòa nhà công cộng và khu dân cư để đánh giá hiệu quả của các biện pháp. Trong khi đó, bộ trên kêu gọi trách nhiệm cá nhân với "mục tiêu nhằm thúc đẩy hành vi có ý thức và thông minh,” không chỉ làm giảm nhu cầu về khí đốt mà còn giảm bớt hóa đơn điện.

Theo THX