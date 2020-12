Israel xúc tiến kế hoạch xây dựng hàng trăm nhà định cư tại Jerusalem

Chính phủ Israel ngày 15/11 đã xúc tiến kế hoạch xây dựng hàng trăm nhà định cư mới tại một khu vực gần Đông Jerusalem.

Khu định cư (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang web của Cơ quan quản lý đất đai Israel (ILA) đã đăng tải thông báo mời thầu xây dựng 1.257 nhà định cư tại khu vực Givat Hamatos nối giữa Đông Jerusalem và Bờ Tây. Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ là ngày 18/1/2021.

Các khu định cư Do Thái nằm ở Bờ Tây và Đông Jerusalem - những vùng đất Israel chiếm giữ trong cuộc chiến năm 1967. Phần lớn cộng đồng quốc tế coi hoạt động định cư này là vi phạm luật pháp quốc tế và cản trở hòa bình.

Theo báo cáo hồi tháng 10 vừa qua của tổ chức giám sát Peace Now, trong năm 2020 Israel đã phê duyệt xây dựng 12.159 nhà định cư tại Bờ Tây - số lượng nhiều nhất kể từ khi tổ chức phi chính phủ này bắt đầu thống kê vào năm 2012. Peace Now cho rằng việc xây thêm nhà định cư Do Thái là dấu hiệu Israel bác bỏ Nhà nước Palestine, và là đòn giáng vào hy vọng về một nền hòa bình rộng hơn giữa Israel với thế giới Arab.

Tổng thống Mỹ Donald Trump coi các thỏa thuận giữa Israel và các nước vùng Vịnh mới đây là một phần của sáng kiến hòa bình Trung Đông, được gọi là “Kế hoạch thế kỷ”, mà ông đề xuất. Tuy nhiên, sáng kiến đươc ông Trump công bố hồi đầu năm nay được xem là động thái “bật đèn xanh” cho Israel sáp nhập phần lớn khu Bờ Tây.

Israel đã đồng ý hoãn kế hoạch sáp nhập này theo thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Các tiểu vương quốc Arab (UAE) và tiếp đó là Bahrain. Tuy nhiên, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas khẳng định các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với UAE và Bahrain sẽ không mang lại hòa bình cho Trung Đông, và chỉ khi nào Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng thì khu vực này mới có hòa bình.

Phía Palestine lên án các thỏa thuận trên và đã rời vị trí Chủ tịch luân phiên Liên đoàn Arab (AL) để phản đối việc AL không thể hiện lập trường phản đối chung./.

(TTXVN/Vietnam+)