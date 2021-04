Israel tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa diệt chủng Do Thái

Ngày 8/4, tại khắp các địa phương ở Israel đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa diệt chủng Do Thái , trong ngày lễ quốc gia có tên gọi Yom HaShoah.

Người dân Israel ra khỏi xe đứng mặc niệm trên đường khi còi vang lên. (Ảnh: Quang Minh/TTXVN)

Yom HaShoah là ngày lễ được tổ chức vào ngày 27 tháng Nisan theo lịch Do Thái, nhằm tưởng niệm khoảng 6 triệu người Do Thái trên khắp thế giới đã thiệt mạng trong các vụ thảm sát Holocaust .

Sáng 8/4, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã đến đặt vòng hoa tại Yad Vashem, trung tâm tưởng niệm nạn nhân Do Thái đặt tại Jerusalem .

Cùng ngày, trong một sự kiện riêng rẽ cũng diễn ra tại Yad Vashem, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đến đặt vòng hoa tại Lễ tưởng niệm các anh hùng và liệt sỹ trong nạn diệt chủng (Holocaust).

Để tưởng nhớ các nạn nhân của nạn diệt chủng, hầu hết các cơ quan, tổ chức, trường học, doanh trại quân đội… tại Israel đều tổ chức lễ tưởng niệm riêng. Một số cơ quan tổ chức cho nhân viên nghỉ việc trong ngày này. Các địa điểm công cộng đều treo cờ rủ. Các chương trình giải trí cũng được tạm ngừng.

Đúng 10 giờ ngày 8/4 (giờ địa phương), trên khắp cả nước Israel đã đồng loạt vang lên một hồi còi kéo dài trong 2 phút để toàn bộ người dân tạm ngừng mọi hoạt động, dành phút tưởng niệm cho các nạn nhân của thảm họa diệt chủng Do Thái.

Mặc dù nạn diệt chủng Do Thái đã lùi xa hơn 70 năm, nhưng nhiều tàn dư của nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Theo một nghiên cứu công bố ngày 7/4 của Đại học Hebrew tại Jerusalem, những nạn nhân nữ sống sót của nạn diệt chủng có tỷ lệ tử vong cao hơn 15% so với những người Do Thái không phải trải qua tình trạng này. Tỷ lệ tử vong do bị ung thư của họ cũng cao hơn 17% so với những người khác.

Báo cáo thường niên về tình trạng “bài Do Thái” do Đại học Tel Aviv thực hiện cũng cho thấy tình trạng bài xích và tẩy chay người Do Thái trên mạng Internet đã gia tăng mạnh trong năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)