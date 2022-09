Israel thúc đẩy hợp tác kinh tế, an ninh với Mỹ và các nước khu vực

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid cùng nhóm quan chức hai nước, tại Israel ngày 14/7/2022 (giờ địa phương). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/9, chính phủ Israel đã thông qua đề xuất của Thủ tướng nước này Yair Lapid về việc thành lập Diễn đàn Negev để thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh với Mỹ và một số nước trong khu vực.

Theo đề xuất, Bộ Ngoại giao Israel sẽ làm cơ quan đầu mối chủ trì và Tổng vụ trưởng (tương đương thứ trưởng thường trực) của bộ này sẽ là Chủ tịch Ủy ban điều hành đại diện Israel tại Diễn đàn, bên cạnh đại diện các bộ ngành khác như Nông nghiệp, Văn hóa và Thể thao, Năng lượng, Du lịch, Y tế, Quốc phòng, Kinh tế, Tài chính.

Ngoài Israel, các thành viên còn lại của Diễn đàn bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Maroc, Ai Cập và Mỹ .

Thủ tướng Israel Yair Lapid khẳng định: “Chúng tôi sẽ phối hợp với các doanh nghiệp về công nghệ thực phẩm, nước, năng lượng, du lịch và chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy thương mại giữa các thành viên và tổ chức đối thoại nhằm tăng cường an ninh của Israel.”

Diễn đàn Negev được đề cập lần đầu tiên tại hội nghị ngoại trưởng sáu nước nói trên diễn ra tại thị trấn Sde Boker ở sa mạc Negev, Israel hồi cuối tháng Ba vừa qua.

Đây là sáng kiến do Israel khởi xướng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước tham gia ký hiệp định Abraham về bình thường hóa quan hệ với Nhà nước Do Thái, trong đó Mỹ đóng vai trò trung gian then chốt./.

(TTXVN/Vietnam+)