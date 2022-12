Israel thành lập chính phủ liên minh do ông Netanyahu làm Thủ tướng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố danh sách nội các mới trước Quốc hội ở Jerusalem, ngày 29/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ mới tại Israel ngày 29/12 đã tuyên thệ nhậm chức, sau khi Quốc hội nước này thông qua với 63 phiếu thuận và 54 phiếu chống trong tổng số 120 nghị sỹ. Đây là chính phủ thứ 6 do Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu và là chính phủ liên minh cánh hữu nhất trong lịch sử nước này. Chính phủ thứ 37 của Israel có 30 bộ trưởng và 3 thứ trưởng, nhưng chỉ có 5 đại diện là nữ giới.

Một số chức vụ quan trọng trong chính phủ mới là Ngoại trưởng Eli Cohen, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Bộ trưởng Tài chính kiêm bộ trưởng độc lập của Bộ Quốc phòng Belazel Smotrich, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir, Bộ trưởng Tình báo Gila Gamliel, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Y tế Arye Deri, Bộ trưởng Năng lượng Yisrael Katz, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer…

Một số chức vụ luân phiên điều chỉnh trong 2 năm, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Smotrich và Bộ trưởng Nội vụ Deri sẽ đổi chỗ cho nhau và một thành viên đảng Likud sẽ thay ông Deri làm Bộ trưởng Y tế; sau 1 năm, Ngoại trưởng Cohen và Bộ trưởng Năng lượng Katz sẽ đổi chỗ cho nhau và 2 năm sau đó sẽ đổi ngược lại.

Phát biểu trong phiên thảo luận tại Quốc hội trước đó cùng ngày 29/12, ông Netanyahu đã công bố định hướng ưu tiên chính sách thời gian tới, gồm 3 nhiệm vụ lớn: Chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran; phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia - tập trung vào vấn đề kết nối các khu vực ngoại vi vào trung tâm đất nước; khôi phục an ninh trong nước và quản trị nhà nước của Israel.

Trước đó, Quốc hội Israel đã thông qua 3 đạo luật gây tranh cãi, được các đối tác liên minh của ông Netanyahu coi là điều kiện tiên quyết cho thành lập chính phủ. Theo các đạo luật này, những người bị truy tố nhưng không phải ngồi tù sẽ được đảm nhiệm ghế bộ trưởng trong chính phủ Israel. Luật mới giúp ông Arye Deri, một đồng minh chủ chốt từ đảng siêu chính thống giáo Shas của ông Netanyahu, có thể tham gia nội các, bất chấp việc nhân vật này đang hưởng án treo do tội danh gian lận thuế. Bên cạnh đó, Quốc hội Israel cũng đã bỏ phiếu thông qua việc mở rộng quyền lực của Bộ trưởng An ninh Quốc gia - do chính trị gia cực hữu Itamar Ben Gvir đảm nhiệm./.

HG (Theo AFP/TTXVN