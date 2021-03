Israel hoàn tất nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt

Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Israel ngày 16/3 cho biết, nước này đã hoàn tất việc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) nhằm đối phó với các nguy cơ mới từ không gian.

(Nguồn: timesofisrael)

Thông cáo cho biết, Bộ Quốc phòng, Cơ quan phòng thủ tên lửa Israel ( IMDO ) và hãng công nghiệp quốc phòng Rafael đã thành công trong loạt thử nghiệm nâng cao đối với Hệ thống Vũ khí Vòm Sắt (IDDS).

Trong chiến dịch thử nghiệm với bối cảnh phức tạp, IDDS đã đánh chặn thành công và phá hủy các mục tiêu hiện hữu và các nguy cơ vừa xuất hiện cùng lúc, trong đó có nhiều vật thể bay không người lái (UAV) và hàng loạt tên lửa, rocket.

Chiến dịch thử nghiệm diễn ra ở miền Nam Israel, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu thuộc lực lượng phòng không Israel (IAF).

Sau khi thử nghiệm thành công, phiên bản mới của hệ thống Vòm Sắt sẽ được chuyển giao cho IAF và lực lượng Hải quân để đưa vào trực chiến nhằm nâng cao năng lực phòng thủ tên lửa đa năng của Israel.

Hệ thống Vòm Sắt được thiết kế nhằm đánh chặn các tên lửa không dẫn đường tầm ngắn. Từ khi triển khai trong một thập niên qua, hệ thống đã đánh chặn khoảng 2.500 vật thể bay được bắn từ Dải Gaza vào Israel.

Hệ thống này do tập đoàn chế tạo vũ khí Rafael phát triển, trong khi hệ thống radar dẫn đường MMR do ELTA, một công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) chế tạo và hệ thống chỉ huy, điều khiển (BMC) do công ty mPrest phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cho biết “những công nghệ tiên tiến do ngành công nghiệp quốc phòng Israel phát triển, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa đa nòng Vòm Sắt, sẽ đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ bảo vệ Nhà nước Do Thái. Trong bối cảnh Israel đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ nổi lên và thay đổi nhanh chóng, những năng lực mới này cho phép hệ thống chính trị và quốc phòng chủ động và linh hoạt trong giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia trọng yếu.”

Tư lệnh MDO, Tướng Moshe Patel nêu rõ: “10 năm sau lần đánh chặn thành công đầu tiên của hệ thống Vòm Sắt, chúng ta đã đạt được bước tiến đáng kể trong nâng cao năng lực công nghệ của hệ thống Vòm Sắt. Trong 3 chiến dịch thử nghiệm kéo dài vài tháng qua, hệ thống Vòm Sắt đã chứng tỏ năng lực tốt khi đối phó với các nguy cơ mới, trong đó có việc cùng lúc đánh chặn thành công hàng loạt tên lửa và rocket cũng như nhiều vật thể bay không người lái”./.

(TTXVN/Vietnam+)