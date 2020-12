IS lên tiếng thừa nhận gây ra vụ xả súng đẫm máu ở Vienna

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 3/11 đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ xả súng đẫm máu hôm 2/11 tại thủ đô Vienna (Áo).

Cảnh sát tuần tra trên đường phố Vienna sau vụ tấn công. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, IS xác nhận một tay súng của tổ chức này đã gây ra vụ tấn công tối 2/11 ở thủ đô của Áo khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trong một tuyên bố riêng rẽ được đăng kèm với một bức ảnh của đối tượng tấn công vũ trang, IS khẳng định: “Vụ tấn công bằng súng ngày hôm qua (2/11) ở thành phố Vienna do một chiến binh của IS thực hiện."

Liên quan tới vụ việc này, cũng trong ngày 3/11, Bộ Nội vụ Bắc Macedonia cho biết 3 đối tượng liên quan đến vụ xả súng ở Áo đều có 2 quốc tịch Áo và Bắc Macedonia và tất cả đều được sinh ra ở Áo.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án hành vi bạo lực xảy ra tại Vienna. Đại diện cấp cao của Liên minh các nền văn minh Liên hợp quốc (UNAOC) Miguel Moratinos đã bày tỏ sự kinh hoàng trước vụ khủng bố khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Theo người phát ngôn của UNAOC Nihal Saad, ông Moratinos coi hành động này là tội ác đáng khinh bỉ và hoàn toàn không thể chấp nhận được dù xảy ra ở đâu, khi nào và với bất kỳ ai là thủ phạm.

Thay mặt UNAOC, ông Moratinos đã gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân và mong muốn những người bị thương mau chóng bình phục. Ngoài ra, quan chức này cũng bày tỏ sự đồng cảm và đoàn kết đối với người dân và Chính phủ Áo.

Phản ứng trước vụ tấn công tại Vienna , Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại Saudi Arabia, ông Adel Al-Jubeir gọi đây là là một tội ác ghê tởm, trái với mọi tôn giáo và giá trị nhân văn.

Ông Jubeir chia sẻ sự mất mát với người dân Áo, nhấn mạnh rằng vụ tấn công cho thấy chủ nghĩa khủng bố không hề đếm xỉa gì đến tôn giáo hay chủng tộc.

Tổng thống Italy Sergio Mattarella cũng đã lên án vụ tấn công, khẳng định Italy quyết tâm hợp tác với Áo trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong khi đó, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công và khẳng định ngôi nhà chung châu Âu không có chỗ cho sự thù hận và bạo lực./.

(TTXVN/Vietnam+)